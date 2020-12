Prignitz im Weihnachtsrausch: Polizei hat viel zu tun

Prignitz

Alkohol, Cannabis, Amphetamin und Kokain – für die Prignitzer Polizei scheinen die Weihnachtstage ein einziger Alkohol- und Drogenschnelltest gewesen zu sein. Nicht immer ging es dabei friedlich ab. Dem Polizeibericht vom ersten Weihnachtsfeiertag waren für die Zeit vom 23. bis 25. Dezember alleine die folgenden Fälle zu entnehmen, hier in chronologischer Reihenfolge aufgelistet. Der Schwerpunkt lag in der Stadt Wittenberge.

Wittenberge : Unter Einfluss von Cannabis und Amphetaminen unterwegs

Am Mittwoch wurde gegen 14.50 Uhr ein 33-jähriger BMW-Fahrer in der Wahrenberger Straße von Wittenberge einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis und Amphetamine. Nachdem er eine Blutprobe abgeben musste, wurde ihm vorerst die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wurde eingeleitet. Zudem ermittelt die Kriminalpolizei wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Wittenberge : Unter Drogen auf dem E-Scooter

Am Mittwoch gegen 22 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße von Wittenberge. Da er Ausfallerscheinungen aufwies, wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf Cannabis reagierte. In den Sachen des 28-Jährigen konnten zudem geringe Mengen von Cannabis fest- und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verstoßes gegen des Betäubungsmittelgesetz.

Wittenberge : Betrunkener Audi-Fahrer beleidigt Polizisten

An Heiligabend gegen 3 Uhr wurde ein 38-jähriger Audi-Fahrer in der Bahnstraße von Wittenberge einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt. Ein Test ergab ein Wert von 1,05 Promille. Bei einem weiteren Test im Polizeirevier verhielt sich der 38-Jährige unkooperativ, so dass eine Blutprobe entnommen werden musste. Während der Maßnahmen beleidigte der Audi-Fahrer einen eingesetzten Polizeibeamten. Neben einer Beleidigungsanzeige wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Da der Audi-Fahrer zuvor gegen die Eindämmungsverordnung verstieß, wurden seine Daten an das Gesundheitsamt weitergeleitet.

Wittenberge : Und noch einmal Cannabis am Steuer

An Heiligabend gegen 6.40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Wahrenberger Straße von Wittenberge einen 22-jährigen Peugeot-Fahrer. Ein Drogenvortest reagierte hierbei positiv auf Cannabis. Nachdem er eine Blutprobe abgeben musste, wurde ihm vorerst die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wurde eingeleitet. Zudem ermittelt die Kriminalpolizei wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Perleberg : Fahrer hatte vor der Fahrt gekokst

An Heiligabend gegen 9 Uhr wurde ein 27-jähriger VW-Fahrer in der Bäckerstraße von Perleberg kontrolliert. Aufgrund von körperlichen Auffälligkeiten wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf Kokain reagierte. Der VW-Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Ihm wurde vorerst die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wurde eingeleitet. Zudem ermittelt die Kriminalpolizei wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Wittenberge : Mit 1,74 Promille auf dem Fahrrad

Am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 0.45 Uhr fiel den Polizeibeamten ein 29-jähriger Radfahrer in Lenzener Straße von Wittenberge auf. Er roch nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab ein Wert von 1,74 Promille. Zudem wurden bei ihm Cannabisblüten fest- und sichergestellt. Der 29-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und durfte anschließend nicht weiterfahren. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von Bernd Atzenroth