Wittenberge

Die Prignitz soll ein kleiner Teil des chinesischen Megaprojektes „Neue Seidenstraße“ werden; also des interkontinentalen Handels- und Infrastruktur-Netzes zwischen der Volksrepublik China und mehr als 60 weiteren Ländern Europas, Afrikas und Asiens.

Industriegebiet Süd soll direkt angeschlossen werden

„Der längste Teil der neuen Seidenstraße – Hamburg-Harbin – führt direkt durch die Prignitz. Mit dem Industriegebiet Süd in Wittenberge und des in Kürze beginnenden Baus der Direkteinbindung der Bahn hat die Prignitz eines des wenigen direkt angeschlossenen Industriegebiete auf der Gesamtstrecke“, sagt Christian Fenske, Geschäftsführer des Technologie- und Gewerbezentrums Prignitz mit Sitz in Wittenberge. Die Stadt Wittenberge liegt auf halbem Wege zwischen Hamburg und Berlin, direkt an der Elbe, an der Bahn und künftig auch noch an der Autobahn (A 14). Das Gewerbegebiet hat eine Gesamtfläche von 50 Hektar.

Gemeinschaftsprojekt von Stadt und Deutscher Bahn

In einem Gemeinschaftsprojekt mit der Deutschen Bahn AG möchte die Stadt Wittenberge in dem Industriegebiet für die nötige Infrastruktur sorgen. Gemeinsam deshalb, weil die Stadt mit der Maßnahme in die Infrastruktur der Bahn eingreifen würde, also in die Schnellfahrstrecke (ICE). „Wir als Stadt bauen Gleisanlagen im Industriegebiet und erweitern damit unsere Gleiskapazität. Anschließend schafft die Deutsche Bahn mit einer Weichenverbindung den Anschluss der Industrie- und Hafenbahn an die Schnellfahrstrecke“, sagt Martin Hahn, Bauamtsleiter der Stadt Wittenberge.

Fördermittelantrag bei der ILB

Dieser Ausbau ist eines der ganz großen Projekte der Stadt Wittenberge – natürlich nicht nur in Verbindung mit der Seidenstraße. Fast 6,3 Millionen Euro fließen allein von der Kommune in den Ausbau. Die Deutsche Bahn investiert in fast in gleicher Höhe. Laut Martin Hahn sei ein Fördermittelantrag bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gestellt. Er geht davon aus, dass das Projekt zu 90, möglicherweise zu 95 Prozent gefördert wird. „Ich hoffe, der Antrag wird noch in diesem Jahr bewilligt. Wenn das klappt, wollen wir unseren Abschnitt im zweiten Halbjahr 2023 abgeschlossen haben“, so Martin Hahn. Die Bahn wird 2024 planmäßig an ihrer Strecke bauen und in dem Zuge auch den Anschluss zur Industrie- und Hafenbahn herstellen, sodass die Züge in gewünschter Art und Weise ab 2024 über die neuen Gleise rollen und auf die ICE-Trasse einschwenken können. Auf der Industrie- und Hafenbahn werden Loks der Eisenbahngesellschaft Potsdam (EGP) als regionaler Anbieter fahren. Betrieben wird der Hafen von Regio Infra. Beide Firmen gehören zur Beteiligungsgesellschaft Enon.

Elbeport schon jetzt ein funktionierender Logistik-Standort

Die Region um Wittenberge profitiert von dem Anschluss an die Seidenstraße enorm, der ohnehin existierende Standortvorteil werde noch ausgebaut. „Ich bin zwar kein Kenner der Eisenbahninfrastruktur der Bundesrepublik, aber es gibt meines Wissens nur wenige Standorte, an denen ich von der ICE-Schnellfahrstrecke stromgebunden auf direktem Weg in eine öffentliche Infrastruktur eines Industriegebietes komme“, sagt Martin Hahn. Wittenberge sei direkt an die Trasse Berlin-Hamburg angebunden. Im Gegensatz zu aktuellen Bedingungen könne künftig ohne umfangreiche Rangierarbeiten von der Schnellfahrstrecke in den Industriestandort ausgefädelt werden, so Martin Hahn. Schon jetzt sei der Elbeport ein funktionierender Logistik-Standort. Verschiedenste Güter aus der Region würden hier gesammelt und auf dem Weg über die Gleise verteilt; nicht nur Richtung Hamburg, sondern auch Richtung Süd-Deutschland. „Die guten Logistik-Voraussetzungen sind jetzt schon gegeben und werden mit den Investitionen noch einmal verbessert“, so Martin Hahn.

Vom Elbeport in den Norden und in den Osten

Die „Neue Seidenstraße“ knüpft an die alten Handelsrouten an, die China einst mit dem Westen verbanden (den Landweg im Norden und den Seeweg im Süden). Der Fährhafen Mukran (Sassnitz/Rügen) gilt dabei als Drehkreuz für die Verbindungen von und nach China. Dem Elbeport Wittenberge wird dabei als sogenanntem Hinterland-Hub für die Direktzugstrecke Mukran-Rotterdam eine besondere Rolle zugedacht. Das trimodale Umschlagsterminal (Wasser, Schiene, Straße) ermöglicht den Kooperationspartnern, die Verkehre zwischen Mukran, dem Kaliningrader Gebiet, Schweden und Litauen im Containerbereich gezielt auszubauen. Der Elbeport bietet beispielsweise Zugang zu Überseeanbindungen über Bremerhaven und Hamburg. Eine Anbindung nach Großbritannien über Cuxhaven ist in Vorbereitung.

Von Stefan Blumberg