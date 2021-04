Prignitzer Wirte fordern in Wittenberge eine Perspektive

Wittenberge

„Wir sind unzufrieden über die fehlende Perspektive in unserer Branche. Nur die Inzidenzrechnung als Grundlage für die Schließung oder Öffnung der Gaststätten heranzuziehen ist für uns nicht nachvollziehbar. Die Hundertergrenze ist für uns nicht akzeptabel”, sagt Jan Lange, Kreisverbandsvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Brandenburg (Dehoga).

Am Montag trafen sich gut zehn Mitglieder des Kreisverbands Prignitz des zu einem Stammtisch im Ballsaal des Elbe Ressorts Alte Ölmühle Wittenberge.

„Wir wollten uns nach langer Zeit auch mal wieder in Präsenz zu treffen, natürlich unter der Einhaltung der derzeit geltenden Hygieneregeln”, sagte Jan Lange. Diskutiert wurde die derzeitige durch Schließungen betroffene Situation der Hotels und Gaststätten, die, so Lange, nicht als Übertragungsherde gälten und zudem geeignete Schutzvorkehrungen getroffen hätten.

Lebensmittel, die nach drei Tagen verderben

Zusammen mit dem Dehoga-Landesverband fordere man von der Landesregierung nachvollziehbare Entscheidungen und vor allem eine Perspektive über mögliche Öffnungen. Auf Öffnungen müsse man sich vorbereiten können. So müssten Lebensmittel eingekauft werden, die nach einer Schließung der Gaststätten von vielleicht drei Tagen Betrieb verderben würden.

Auch dem Personal könne man nicht ständig zumuten, von einem Tag auf den anderen zur Arbeit zu erscheinen und dann wieder zu Hause zu bleiben. Das alles schaffe ein große Unsicherheit und Unmut, so Lange.

Mike Laskewitz, Geschäftsführer des Tourismusverbands Prignitz, nannte einige Zahlen. So wurde von Jahr 2015 an ein kontinuierlicher Anstieg der Gäste im Reisegebiet Prignitz verzeichnet. Im Januar 2021 gab es im Vergleich zum Januar des Vorjahres einen Rückgang von rund 70 Prozent.

Touristische Reisen sind weiterhin verboten

„Touristische Reisen sind nicht erlaubt. Die verbliebenen 30 Prozent müssen also Geschäftsreisende sein”, schlussfolgerte Mike Laskewitz. Der Trend, längerfristig in der Prignitz zu bleiben, sei ungebrochen. Zu dem, was in Corona-Zeiten touristisch möglich ist, zählt er vor allem das Thema Wandern und die Vermarktung regionaler Produkte unter touristischem Aspekt.

Die Digitalisierung von touristischen Angeboten müsse weiter vorangetrieben werden. Angebote für Urlauber und Einheimische müssten verbunden werden, denn Gaststätten und Kulturangebote spielten auch eine wichtige Rolle für die Daseinsvorsorge.

Konkrete Maßnahmen wären ein Branchendialog mit dem stetigen Austausch von Informationen, digitale Werbeaktionen und Kampagnen sowie verschiedene Förderprogramme zu nutzen. Von der Landesregierung forderte er, dass die politische Versprechen auch hält.

Von Jens Wegner