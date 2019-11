Projekt für digitales Arbeiten soll weitergehen

Perleberg/Wittenberge

Am Rande des 4. Prignitzer Arbeitgeberforums am Mittwoch in Perleberg hat die MAZ erfahren, dass die Macher des „Summer of Pioneers“ ihr bis Ende des Jahres angelegtes Projekt verlängern möchten: „Ein halbes Jahr ist zu kurz, wir prüfen jetzt, wie wir verlängern können“, sagte eine Mitarbeiterin der Partnerorganisation TGZ (Technologie- und Gründerzentrum) der Märkischen Allgemeinen Zeitung.

Co-Working-Space und Konferenzraum

In der Wittenberger Alten Ölmühle stehen derzeit ein großer, gemeinsamer Büroraum sowie ein Konferenzraum zur Verfügung. Die können Menschen nutzen, die für ihre Arbeit nicht an einen bestimmten Schreibtisch an einem bestimmten Ort gebunden sind, sondern dafür lediglich einen Büroplatz, Computer und Internet benötigen.

Martha Friedrich aus Berlin hat sich auf das Produzieren von erklärenden Inhalten wie Grafiken und Filme spezialisiert. Sie ist von dem Projekt begeistert: „Es ist alles da, was Digitalnomaden wollen: Es gibt günstige Mieten, und es ist landschaftlich schön“, sagte sie der MAZ und ergänzte: „Vielen Menschen in Berlin ist noch nicht klar, dass es dieses Projekt in Wittenberge gibt.“

Von Stefen Niemeyer