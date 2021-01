Zwei Männer müssen sich wegen Totschlags vor Gericht verantworten. Ein Angeklagter soll die gemeinsame Tat einer Freundin am Telefon gestanden haben. Dazu wurde die 41-Jährige nun befragt. Zwei Männer waren am 14. Mai 2020 in einer Wittenberger Wohnung tot aufgefunden worden.