Wittenberge

Die Polizei sucht mit Phantombildern nach zwei bislang unbekannten Männern, die am 29. Januar in einer Wohnung in der Bergstraße in Wittenberge einen Raub verübt haben sollen. Nach bislang vorliegenden Informationen drangen die beiden Täter in die privaten Räume ein und verletzten eine Person, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung befand. Anschließend flüchteten sie in einem grünen Pkw.

Polizei beschreibt beide Täter

Einer der agierenden Täter war circa 25 bis 30 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, wies eine eher schlanke sportliche Gestalt auf und hatte schwarze Haare. Am Tattag trug er eine dunkle Jacke und hatte einen in Form gebrachten fein rasierten Kinnbart.

Lesen Sie auch:

Die Polizei hat zwei Phantombilder veröffentlicht. Quelle: Polizei

Der zweite Mann wird ebenfalls auf ungefähr 25 bis 35 Jahre geschätzt, ist circa 165 bis 175 Zentimeter groß, hat eine eher kräftige Statur und dunkle Haare. Während der Tat trug er eine helle grau-blaue Jacke, eine weit geschnittene Jeanshose und vermutlich helle Turnschuhe. Beide Täter haben dunkle Augen und weisen ein eher südländisches Aussehen auf.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei bittet nun Zeugen, welche die Täter in der Nähe des Tatortes gesehen haben, einen der beiden Männer oder deren Aufenthaltsort kennen, sich bei der Inspektion in Perleberg unter der Telefonnummer 03876/7150 oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Von MAZonline