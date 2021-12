Wittenberge

Bei einer Razzia am Freitagmorgen in Wittenberge nahmen Polizisten zwei Männer vorläufig fest. Darüber informierte die Polizeidirektion Nord am Montag in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft in Neuruppin.

Polizei nimmt zwei Männer fest

Bei einem der beiden vorläufigen Festgenommenen handelt es sich um einen 23-Jährigen. Gegen ihn hat ein Richter inzwischen Haftbefehl erlassen. Der Mann kam in eine nicht weiter benannte Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei hat unter anderem in der Margarethenstraße in Wittenberge mehrere Wohnungen durchsucht. Quelle: privat

Gegen einen weiteren 33-Jährigen lagen zwei offene Haftbefehle vor. Auch er kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen gegen die beiden Personen dauern an.

Ermittler durchsuchten acht Wohnungen

Insgesamt durchsuchten Kriminalpolizisten der Polizeiinspektion Prignitz und der Polizeidirektion Nord acht Wohnungen bei acht Beschuldigten im Stadtgebiet, unter anderem in der Franzstraße und Margarethenstraße.

Dem ging ein Beschluss des Amtsgerichts in Neuruppin zuvor. Er beruht auf mehrere Verfahren, darunter der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln und schweren Raubes. Nähere Details dazu nannte die Polizei nicht.

Drogen und Waffen bei Razzia entdeckt

Die Polizisten konnten bei der Razzia mehrere Beweismittel in Form von Betäubungsmitteln, darunter Kokain und Amphetamin, Datenträger, Bargeld und Waffen sicherstellen. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Der Polizeieinsatz am Freitagmorgen hat bei den Anwohnern in der Margarethenstraße für große Aufmerksamkeit gesorgt. Es waren mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei vor Ort, darunter auch die Technische Einsatzleitung der Direktion für Besondere Dienste. Unter anderem musste eine Wohnungstür gewaltsam geöffnet werden.

Mehrere Polizeieinsätze in der Prignitz

In der Vergangenheit gab es in der Prignitz schon mehrere Razzien im Zusammenhang mit dem Betäubungsmittelgesetz, so auch im März 2019. Polizisten durchsuchten damals vier Wohnungen in Wittenberge und Perleberg und fanden größere Mengen Kokain, Marihuana und Ecstasy-Tabletten. Es gab ebenfalls zwei Festnahmen.

Von Marcus J. Pfeiffer