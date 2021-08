Reifenstecher von Wittenberge in der Psychiatrie

Wittenberge

Alle vier Reifen eines parkenden Mercedes zerstach ein 31 Jahre alter Mann an Freitag gegen 11.55 Uhr in der Straße der Einheit in Wittenberge. Danach trat er die Wohnungstür eines Nachbarn ein und betrat dessen Wohnung. Als er sah, dass der Nachbar zu Hause war, verließ er dessen Wohnung und zog sich in seine eigene zurück.

Wittenberger schlägt Polizisten ins Gesicht

Dort trafen Polizisten den Mann samt Tatmesser an. Während der Befragung warf der 31-Jährige unvermittelt einem Beamten ein Feuerzeug an den Kopf und schlug um sich. Dabei traf er den gleichen Beamten im Gesicht.

Wittenberger kommt in die Psychiatrie

Die Polizei brachte den 31-Jährigen zu Boden, fixierte ihn und brachte den Mann in die Psychiatrie. Der Wittenberger wird sich dennoch wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2100 Euro.

Von MAZ-online