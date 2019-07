Wittenberge

Ein 80 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstagabend in Wittenberge einen Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr mit einem Toyota gegen 17.30 Uhr im Bentwischer Weg an der Einmündung zur Kyritzer Straße über eine rote Ampel und rammte einen 49 Jahre alten Radfahrer, der die Vorfahrt hatte.

Rettungswagen für den Radfahrer

Ein Rettungswagen brachte den Fahrradfahrer ins Krankenhaus. Der Beifahrer des Toyota wurde ebenfalls leicht verletzt und vor Ort behandelt. Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro.

Von MAZ-online