Wittenberge

Ein 73-Jähriger hat am Dienstag mit seinem Rover an der Kreuzung Friedrich-Engels-/ Karl-Marx-Straße in Wittenberge einen Kinderwagen gestreift und ist dann einfach weitergefahren.

Zu dem Unfall kam es gegen 9.25 Uhr, als eine 21-Jährige mit ihrem im Kinderwagen liegenden Kind die Friedrich-Engels-Straße bei grün überquerte. Der Kinderwagen wurde leicht beschädigt, Mutter und Kind blieben unverletzt.

Es entstand ein Schaden von 50 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von Unfallort eingeleitet.

Von MAZ-online