Wittenberge

Gemütliche Sessel, Bänke und mit Kunstrasen bespannte Getränkekisten standen aufgereiht auf dem aufgeräumten Hinterhof des Wittenberger Stadtsalons Safari am Bismarckplatz. Etwas Efeu rankt an den alten Backsteinwänden empor.

Erst kürzlich wurde der Hinterhof durch die Wittenberger Pioneers in Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugesellschaft Wittenberge (WGW) sowie mit tatkräftiger Unterstützung des Stadtbetriebshofs von Unrat und Wildwuchs befreit. Ein dabei entdeckter und freigelegter alter Fahrradschuppen wurde zur Getränkebar umfunktioniert. Ein kleiner Ahornbaum blieb stehen.

Anzeige

Lichterketten tauchten den urigen Hof in warmes Licht. Eine weiß getünchte Spanplatte diente als Leinwand. Ein Sonnensegel soll später noch über den gepflasterten Teil des Hofes gespannt werden. Mit einem Open-Air-Kinoabend wurde der Außenbereich des Stadtsalons Safari am Freitag offiziell eröffnet.

Weitere MAZ+ Artikel

Ein ehemaliger Fahrradschuppen wurde zur Getränkebar umfunktioniert. Quelle: Jens Wegner

„Durchs Fenster guckten uns die Pflanzen draußen schon an. Aber ein Rohr, das direkt vor der Tür verlegt war, verhinderte ein Öffnen der Tür”, sagte Juliette Cellier, die zusammen mit Adriana Osanu und Frederic Schröder die Veranstaltungen im Safari organisiert. Mitarbeiter der WGW hatten auf ihre Bitte hin das Rohr anders verlegt, sodass sich ihnen der Weg in den Hof öffnete. „Man kam aber keinen Meter weit. Alles war total zugewachsen”, erinnerte sie sich.

Der Hof, so Juliette Cellier, solle eine Oase für erlesene Veranstaltungen, extraordinäre Workshops und gemütliche Zusammenkünfte werden. „Wir wollen mit den Bewohnern der Stadt Hochbeete bauen und zusammen gärtnern. Es wird eine Zusammenarbeit mit der Honigwerkstatt in Wittenberge geben”, beschrieb sie die künftigen Vorhaben. „In dem Seitengebäude auf dem Hof ein kleines Café zu betreiben, das wäre ein Traum”, sagte sie. So solle der Hof ein Ort der Begegnung werden.

Juliette Cellier (l.) und Adriana Osanu eröffneten den Safari-Garten offiziell. Quelle: Jens Wegner

Mit zunehmender Dämmerung kamen die Gäste, die von Pudeldame Erna begrüßt wurden. Auf 15 Plätze war der Hof, bedingt durch die derzeitigen Abstandsregeln, begrenzt. Kein Stuhl blieb leer. Die Freude stand Juliette Cellier und Adriana Osanu ins Gesicht geschrieben, als sie den Safari-Garten offiziell eröffneten.

Mit der Kurzfilmreihe „Kurz Kunst” wurden am Freitag filmische Arbeiten und Kollagen dreier Künstler gezeigt, die sich mit Themen wie Stadt, Raum, Individuum und Gesellschaft beschäftigten. Im September werde es noch jede Menge zu sehen geben, kündigten sie kommende Filmabende an.

Auch Pudeldame Erna gesellte sich zu den Filmgästen im Open-Air-Kino des Safari. Quelle: Jens Wegner

Am 18. September werden in Kooperation mit dem Roma Filmfestival „Ake Dikhea” drei Kurzfilme gezeigt, die sich thematisch um die Verfolgung und Ermordung von Sinti und Roma während des Holocausts drehen. Am 19. September zeigt der Stadtsalon Safari in Kooperation mit dem Dokumentarfilmtag „Let’s Dok” den Dokumentarfilm „Margina” von Ljupcho Temelkovski. Der Film taucht ein in das Leben einer Roma-Familie in Mazedonien und bietet dabei einen intimen Blick auf die Gruppe, die am Rande der europäischen Gesellschaft existiert. Im Anschluss gibt es ein moderiertes Gespräch.

Am 25. September erwartet die Gäste neben Livemusik mit Rosa Hölger mit dem Film „ Wittenberge – Fünfziger bis Siebziger Jahre” kurze filmische Eindrücke aus der Region. Da die Veranstaltungen nur im Garten stattfinden, müssen sie bei Regen ausfallen. Die Plätze sind coronabedingt begrenzt. Eine verbindliche Anmeldung, die Voraussetzung für den Einlass ist, ist per E-Mail an safari@wittenberge-pioneers.de erforderlich. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis.

Von Jens Wegner