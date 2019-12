Familienweihnacht mit Schauspieler Udo Schenk

Wittenberge

Rund 450 Gäste kamen Freitagabend zur „Wittenberger Familienweihnacht” ins Kultur- und Festspielhaus Wittenberge. Geboten wurde ihnen ein Kulturprogramm mit einer weihnachtliche Lesung mit dem Schauspieler Udo Schenk und ein Auftritt der Tanzgruppe „Elementrix” der Wittenberger Jahngrundschule.

Schauspieler liebt die Wärme

„Wie seit 35 Jahren verbringe ich Weihnachten in warmen Gefilden”, antwortete Udo Schenk auf die Frage der Moderatoren Magnus Richter und Mara Domres, wie er den heiligen Abend verbringe. Für in als freischaffenden Künstler sei es die einzige Zeit im Jahr, in der er frei habe. Sein Vater käme mit, damit der nicht allein zu Hause sitzen muss.

Familienweihnacht im Wittenberger Kulturhaus. Quelle: Jens Wegner

Was das Weihnachtsessen beträfe, passe er sich dem an, was die lokale Küche in Spanien anbiete. „Früher bei uns zu Hause in Wittenberge gab es die klassische Weihnachtsgans. Das war vor rund 60 Jahren. Da war Fleisch noch etwas Besonderes”, erinnerte er sich.

Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann dankte allen Beteiligten, die zum Gelingen des Festes beigetragen hatten. Anschließend gab es zur Vorbereitung auf das erste Wittenberger Weihnachtssingen eine Gesangsprobe mit Musiklehrer Mario Geidel und Schülern des Wittenberger Marie-Curie-Gymnasiums.

Beim Weihnachtssingen. Quelle: Jens Wegner

„Lassen Sie uns zusammen singen wie die Alten früher. Das schweißt zusammen”, sagte er. Nach der Veranstaltung verteilten Praktikantinnen der Elblandgrundschule Wittenberge kleine Geschenke an die Kinder. Dann versammelten sich mehrere hundert Wittenberger vor der Bühne des Weihnachtsmarktes um gemeinsam zum ersten Wittenberger Weihnachtssingen anzustimmen. „Das ist eine Premiere. Vielleicht wiederholen wir es im nächsten Jahr”, stellte Oliver Hermann in Aussicht. „Sind die Lichtlein angezündet”, klang es besinnlich über den Weihnachtsmarkt.

Von Jens Wegner