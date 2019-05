Wittenberge Guter Zweck - Aktion: Wittenberger Schüler laufen gegen Hunger im Tschad Den Lauf gegen Hunger hat die Albert-Schweitzer-Schule am Donnerstag nach Wittenberge geholt. Rund 160 Schüler aus vier Schulen liefen im Stadion, um für hungernde Menschen im Tschad Geld zu sammeln.

