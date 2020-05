Schwerer Unfall mit zwei Verletzten in Wittenberge

Wittenberge

Ein schwerer Unfall mit zwei verletzten Personen ereignete sich Mittwochmittag an der Elbebrücke in Wittenberge. Ein Lkw und ein Pkw sind an der Kreuzung B 189/ Wahrenberger Straße zusammengestoßen.

Laut Angaben der Pressestelle der Polizeidirektion Nord habe sich das Unglück gegen 12.50 Uhr ereignet. Die Wittenberger Feuerwehr ist wenig später alarmiert worden.

Anzeige

Eine Person war gegen 13.50 bereits aus dem Auto befreit worden, eine zweite war noch eingeklemmt. Die Einsatzleute hatten außerdem den Rettungshubschrauber angefordert. Er ist derzeit im Landeanflug, wie die Polizei mitteilt.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ-online