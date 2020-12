Seit 1991 gibt es das Frauenhaus in Wittenberge

Wittenberge

Im Jahr 1990 setzte sich die damalige Ministerin für Arbeit und Soziales in Brandenburg, Regine Hildebrandt, dafür ein, Frauenhäuser einzurichten. So kam auch Wittenberge zu einem Frauenhaus. An deren Anfänge erinnerte sich Anna M. (*Name von der Red. geändert), ein Vorstandsmitglied des Vereins „Frauen für Frauen” in Wittenberge – sie war von Anfang an dabei.

Ihren richtigen Namen möchte Anna M. lieber nicht nennen. „Es kam schon vor, dass ein Mann bei mir vor der Wohnungstür stand und verlangte, er wolle seine Frau zurückhaben. So etwas möchte ich vermeiden”, begründet sie ihren Wunsch zur Anonymität. Seit 30 Jahren engagiert sie sich im Frauenhaus und im Frauentreff, ihre Mitstreiterin seit 20 Jahren.

Wunsch zur Anonymität

Der Verein „Frauen für Frauen“ ist der Träger des einzigen Frauenhauses in der Prignitz. „Der damalige Chef der Wohnungsbaugesellschaft Wittenberge, Dieter Thara, hat uns das Haus zur Verfügung gestellt. Ihm haben wir es zu verdanken, dass wir es bis heute mietfrei nutzen dürfen”, sagt Anna M.. Dessen Nachfolger, Torsten Diehn, führt diese Zusage fort. Es war eine Bruchbude, erinnerte sie sich. Mit Landesmitteln wurde das Gebäude dann saniert und renoviert.

Blick ins Frauenhaus Wittenberge: Für die Kinder gibt es ein extra Spielzimmer. Quelle: Jens Wegner

Auch die Vereins-Frauen halfen dabei fleißig mit. „Im August 1991 kamen die ersten zwei Frauen und drei Kinder, obwohl wir erst im November offiziell eröffnet haben“, erinnert sich Anna M.. Nach entstandenen Schäden durch die Elbehochwasserkatastrophe im Jahr 2013 wurde ein größerer Umbau nötig. Der Fußboden war aufgeweicht und im Keller stand das Wasser anderthalb Meter hoch.

Mehr als 76000 Euro dafür kamen damals vom Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Der damalige Vorsitzende der Wittenberger Stadtverordneten, Wolfgang Strutz, regte zu der Zeit an, das Frauenhaus in die Pflichtaufgaben der Stadt zu setzen.

Finanzierung gesichert

„Ihm haben wir es zu verdanken, dass unsere Finanzierung gesichert ist”, freuen sich Anna M. und ihre Kollegin. Allerdings müssten sie auch auf den Erhaltungszustand achten, sonst wäre alles schnell runtergewirtschaftet. So gibt es etwa einen Putzplan, an den sich alle Bewohnerinnen halten müssen.

Das Frauenzentrum bildet den öffentlichen Teil. Das Vereins-Büro und der Frauen-Treff sind darin untergebracht. Selbsthilfegruppen treffen sich dort, wie krebskranke Frauen und auch Frauen-Sportgruppen. Der Raum wird als Beratungsraum und für kleine Feiern genutzt.

Der große Raum im Frauen-Treff wird als Beratungsraum und für kleine Feiern genutzt. Quelle: Jens Wegner

Das Frauenhaus bietet einen gewaltfreien, geschützten Raum für Frauen und deren Kinder. Die Notwendigkeit nach Schutz vor Gewalt, die sich in Form von körperlicher Gewalt und auch psychischen Demütigungen gegen Frauen und ihren Kindern äußern kann, hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder bestätigt.

Die laufenden Kosten von insgesamt rund 110 000 Euro pro Jahr werden vom Land, vom Landkreis und seit 2014 auch von den Kommunen getragen. Die Unterkünfte sind schlicht, aber liebevoll und gemütlich eingerichtet. Neben den Schlafräumen gibt es Gemeinschaftsräume, in denen gekocht und gelebt werden kann.

1991 eröffnet

Eine offene Küche wurde eingerichtet, weil es gemütlicher ist und die Kinder besser im Blick behalten werden. Außerdem gibt es, extra für die Kleinen, ein gemütliches Spielzimmer. Der kleine Hof wird im Sommer gern genutzt.

Die Schlafzimmer sind schlicht, aber liebevoll und gemütlich eingerichtet. Quelle: Jens Wegner

„Die erste Frau, die zu uns ins Frauenhaus kam, war ungefähr 60 Jahre alt. Ihr Mann war ihr gegenüber gewalttätig und hat sie regelmäßig rausgeschmissen”, berichtetet Anna M.. „Sie wusste nicht, wohin sie gehen sollte. Wir hatten auch schon viele Kinder hier, die später als erwachsene Frauen wiederkamen.”

Frauen leisten einen kleinen Obolus pro Tag

Sorglosigkeit und Verantwortungslosigkeit begegnen den beiden Frauenhaus-Kümmerinnen leider immer öfter. Viele der Betroffenen fielen in alte Muster zurück. Ganz viele Fälle gibt es aber, die gut enden, wo die Frauen ein neues Leben beginnen. Früher kamen mehr ältere Frauen, heute viel mehr Jüngere. Die Frauen müssen einen kleinen Obolus pro Tag leisten. Bei Hartz-IV-Empfängern zahlt es das Amt.

Viele Fälle gäbe es auch, wo sich andere um die Frauen kümmern. „Die Frauen müssen es aber selbst wollen, dass andere sie an die Hand nehmen”, betonen beide. Im Wittenberger Frauenhaus finden fünf Frauen mit ihren Kindern Unterschlupf. Drei Zimmer sind zurzeit belegt. Der Bedarf ist im Laufe der Jahre annähernd gleich geblieben.

Das Gemeinschaftsbad ist modern gestaltet. Quelle: Jens Wegner

„Manche Frauen betreuen wir schon 30 Jahre lang, manche wollen auch nur reden”, berichtet Anna M.. Erst kürzlich habe eine Frau aus Düsseldorf angerufen – sie hatte Angstzustände und wollte nur reden. Manche wollen nicht gesehen werden und deshalb nur eine telefonische Beratung. Das sei auch in Ordnung.

Früher, so Anna M., waren es rund 60 Prozent, die ihr Leben wieder in den Griff bekommen haben, heute seien es vielleicht 40 Prozent, schätzt sie. Viele jungen Leute haben schon Schulden. 30 bis 40 Frauen werden durchschnittlich pro Jahr aufgenommen, manchmal auch 50. Oft sind soziale Probleme der Grund, auch Arbeitslosigkeit oder Drogenmissbrauch. Die Zahl der Zugereisten liegt bei rund 30 Prozent.

Die offene Küche ist gemütlich und die Kinder können im Blick behalten werden. Quelle: Jens Wegner

Die blieben aber selten lange. „Jeder Fall ist ein neuer Fall”, sagen die engagierten Frauen. „Wir geben Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn sie selbst es nicht können, helfen wir ihnen weiter.”

Seit der Coronakrise können keine Gruppentreffen mehr stattfinden – ein Problem. „Schon im April haben wir versucht, eine Lösung zu finden für den Fall, dass eine positiv getestete Frau kommt. Mit dem Gesundheitsamt sind wir deswegen in Verhandlung. Falls der Fall eintritt, haben wir ein Problem”, sagt Anna M.. Überhaupt sei es derzeit schwierig, mit den Ämtern zu kommunizieren, klagt ihre Kollegin. Überall gäbe es lange Wartezeiten.

Kontakt: Postfach 1134, 19311 Wittenberge, Telefon: 03877 403684, Mobil: 0173 7805533, E-Mail: frauenhaus.wittenberge@gmx.de

Von Jens Wegner