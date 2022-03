Seltene Pflanzenarten entlang der Elbe entdeckt

Lenzen

Botanische Kartierungen der Naturwacht Brandenburg im Gebiet des Biosphärenreservates Flusslandschaft Elbe-Brandenburg bestätigen nach langer Zeit das Vorkommen des Scheiden-Goldsterns am Rudower See. Bei Mödlich und im Bereich der Deichrückverlegung nahe Lenzen konnte das Zerstreutblütige Vergissmeinnicht – in Brandenburg eine typische Stromtalart – gefunden werden. Funde des Wasser-Greiskrauts am Kringeldeich und an Gräben in den Auenwiesen östlich von Wittenberge ergänzen das erfreuliche Ergebnis. Alle drei Arten sind in Brandenburg sehr selten.

Ergebnisse sorgen für einige Überraschungen

Die Auswertung der Pflanzenfunde in der Westhälfte des Biosphärenreservates aus dem Jahr 2021 schlossen Mitarbeiter der Naturwacht und Verfasser der Roten Liste der Gefäßpflanzen in Brandenburg in diesem Monat ab. Für weitere Überraschungen sorgten neue Nachweise von sehr seltenen Arten wie dem Deutschen Filzkraut und dem Kahlen Ferkelkraut auf den sandigen Böden südlich von Boberow, dem Sumpf-Blutauge in den Wiesen bei Alt Eldenburg und dem Acker-Quellkraut bei Wootz und Lütkenwisch. Auch von der einzigen Orchideenart, die nicht im Bestand gefährdet ist, dem Breitblättrigen Sitter, gingen neue Nachweise ein.

Eine imposante Blütenpracht bescherten die großen Bestände der Wiesen-Schlüsselblume mit über 3000 Pflanzen bei Gandow und Nausdorf. Die gelb blühende Primelart ist charakteristisch für Frischwiesen und Halbtrockenrasen. Als Frühblüher ist sie mit Beginn des Aprils eine wichtige Nektarquelle für Insekten. Naturinteressierte können die Blüte bald beobachten. In Brandenburg ist die Art gefährdet und steht auf der Roten Liste.

Daten gehen an das Landesamt für Umwelt

Durch den modernen, globalisierten Lebensstil der Menschen nehmen auch nicht einheimische Pflanzenarten stark zu, teilt die Naturwacht Brandenburg weiter mit. So gab es neue Nachweise vom ursprünglich aus Südafrika stammenden Schmalblättrigen Greiskraut. Die Pflanze gelangte im späten 19. Jahrhundert durch Baumwollimporte nach Norddeutschland. Andere Funde belegen Vorkommen des Eschen-Ahorns oder der Stachelgurke in der Ufervegetation der Elbe.

Alle erfassten Pflanzen übermitteln die Ranger der Naturwacht an das Landesamt für Umwelt Brandenburg. Die gesammelten Daten helfen bei naturschutzfachlichen Fragen und Strategien. Ebenso erfasst die Naturwacht regelmäßig Tiere im Biosphärenreservat. Dabei halten die Mitarbeiter auch Zufallsbeobachtungen fest.

