Sie haben lange die Wittenberger Stadtpolitik mitbestimmt

Fünf ehemaligen Fraktionsvorsitzende sind in der letzten Sitzung der Wittenberger Stadtverordnetenversammlung verabschiedet worden – Marcel Elverich, Hans-Joachim Lüttschwager, Wolfgang Strutz, Lutz Dieckmann und Bernd Gerhardt. „Die meisten waren von Anfang an dabei. Sie haben das Leben in der Stadt mitgeprägt, auch als Persönlichkeiten. Sie hingen mit ihren Herzen an der Stadt”, würdigte Bürgermeister Oliver Hermann deren Verdienste.

Waltraud Neumann wurde von Karsten Korup (l.) und Oliver Hermann in den Ruhestand verabschiedet. Quelle: Jens Wegner

In den Ruhestand verabschiedet wurde indes auch Waltraud Neumann, auch wenn ihre Zeit hier im Rathaus noch nicht ganz um ist. Im Jahr 1990 begann sie als Sachbearbeiterin im Sozialamt im Wittenberger Rathaus zu arbeiten. Seit 2007 ist sie die Amtsleiterin des Hauptamts und stellvertretende Bürgermeisterin. Waltraud Neumann dankte für die gute Zusammenarbeit und wünschte allen für die Zukunft alles Gute.

Pioniere hängen sechs weitere Monate dran

Ein wichtiges Thema des Abends war zudem die Arbeit der derzeit in Wittenberge aktiven Pioniere. Ties Lange berichtete vom Projekt „Summer of Pioneers”. 20 Kreative aus Großstädten zogen in möblierte Wohnungen, die vorher leer standen. Ihnen wurde ein kostenloser Coworking Space für die Dauer von sechs Monaten zur Verfügung gestellt. Die Verlängerung um weitere sechs Monate ist bereits beschlossen, umriss er die Eckdaten.

Ties Lange berichtete über den Verlauf und die Ergebnisse des Projekts „Summer of Pioneers”. Quelle: Jens Wegner

Sechs positive Effekte könne man nach fünf Monaten Laufzeit beobachten; es ist der erste Coworking Space in der Prignitz, leerstehende Gebäude wurden aktiviert, es gab eine mediale Aufmerksamkeit für die Stadt, Wissenstransfers wurden durchgeführt, es herrsche eine gewisse Aufbruchstimmung und es gab regionale und überregionale Vernetzungen.

Safari-Laden wird jetzt ehrenamtlich betrieben

Der Coworking Space in der Alten Ölmühle Wittenberge, „mit der schönsten Aussicht Brandenburgs”, sei durch den Projektpartner CoWorkLand ausgestattet worden. „Der Ort bietet 25 Arbeitsplätze und steht allen Menschen der Region kostenlos zur Verfügung”, sagte Ties Lange. Seit vielen Jahren standen städtische Wohnungen leer, die im Rahmen des Projekts von der Wohnungsgesellschaft Wittenberge renoviert und sparsam möbliert wurden.

Den Safari-Laden nannte er als ein Beispiel des Leerstands in zentraler Lage am Bismarckplatz. „Mehrere Pioniere renovierten diesen in Eigenregie. Vier davon betreiben ihn nun ehrenamtlich als Kultur- und Veranstaltungsort. „Wenn Sie noch nicht da waren, am Sonnabend ab 15 Uhr gibt es da eine kleine Weihnachtsfeier”, lud er die Anwesenden ein.

Pioniere erzeugte viel mediale Aufmerksamkeit

Die mediale Aufmerksamkeit auf das Projekt sei enorm. Auf der Startseite bei Spiegel online wurde darüber berichtet, bei ntv und der Rundfunk Berlin-Brandenburg habe einen Film gedreht. Es gab Beiträge der regionale Presse aus Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.

Insgesamt wurde ein Millionenpublikum mit positiver Berichterstattung erreicht. „Der Image-Gewinn für Wittenberge lasse sich auf eine siebenstellige Summe beziffern. Das hätte man mit keiner Imagekampagne erreichen können, sagte Staatssekretär Thomas Kralinski, als er uns am 16. Oktober dieses Jahres im Coworking Space besuchte”, so Lange.

Beide Seiten profitieren voneinander

Wittenberge werde als attraktiver Ort wahrgenommen. 20 Digitalarbeiter hätten ihr Wissen ehrenamtlich in Form von Workshops und freier Mitarbeit in lokalen Unternehmen und der Stadtverwaltung eingebracht. Insgesamt 30 ehrenamtlich umgesetzte Projekte wie der Digitalsommer, der 500 Besucher aus Berlin und Hamburg nach Wittenberge lockte oder das Barcamp mit über 100 Teilnehmern sind zu erwähnen.

Eine Zukunft gibt es im KoHaus Wittenberge in der Rathausstraße 42. Ties Lange dankte allen und freute sich auf das nächste halbe Projektjahr, das vom Wirtschaftsministerium gefördert wird. „Die Ziele des Projekts wurden mehr als erreicht”, ergänzte Oliver Hermann. Die Pioniere hätten sich auf eine gute Art und Weise mit eingebracht. Es gab ein gegenseitiges Lernen. Für die Zukunft müsse es gelingen, dass es auch ohne Unterstützung laufen kann. Er dankte allen Sponsoren und Unterstützen.

Von Jens Wegner