Lindenberg

Bei bestem Wetter kamen am Sonnabend zahlreiche Bewohner des Wittenberger Ortsteils Lindenberg zum traditionellen Sommerfest zusammen. Auch in diesem Jahr erwartete die Gäste Live-Musik, kühle Getränke und Bratwurst vom Grill.

Das Wetter war super. Es gab kühle Getränke und Bratwurst vom Grill. Quelle: Martin Ferch/Stadt Wittenberge

Ortsvorsteher Karl-Heinz Brüdigam begrüßte die Lindenberger am frühen Abend und bedankte sich bei den Mitgliedern des Ortsclubs, die das Fest auch in diesem Jahr organisiert hatten, teilte die Stadtverwaltung Wittenberge mit.

1997 fand in Lindenberg das erste Sommerfest statt. Für die musikalische Unterhaltung am Wochenende sorgten The Gottis und Old Green Clover.

Von MAZonline