Wittenberge

Mit viel Musik, Vorführungen und Mit-Mach-Aktionen wird von Freitag, 16. August, bis Sonntag, 18. August, das Stadt- und Hafenfest in Wittenberge gefeiert. Zu den musikalischen Höhepunkten zählen sicherlich am Sonnabend die Auftritte von Annemarie Eilfeld und Lou Bega.

Die durch die Fernsehsendung Deutschland sucht den Superstar bekannt gewordene Sängerin Annemarie Eilfeld tritt auf der Hauptbühne vor dem Kultur- und Festspielhaus auf. Der Latin-Pop-Sänger Lou Bega (Mambo No. 5) ist dann abends bei der Party am Nedwighafen zu erleben.

Das Stadt- und Hafenfest startet am Freitag mit einer Eröffnungsparty mit DJs am Nedwighafen. Dort wird von 20 bis 1 Uhr in der Nacht gefeiert.

Annemarie Eilfeld Quelle: Steven Hoschek

Am Sonnabend können die Besucher sich auf ein buntes Treiben an der Bahnstraße – vom Alten Lokschuppen bis zum Stern – freuen. Es gibt Live-Musik auf vier Bühnen. Angekündigt sind Auftritte vom Tanzzentrum Wittenberge, der Seehäuser Blasmusikanten, der Brassband, von Teilnehmern des SOS-Talentewettbewerbs in Wittenberge sowie von der Sängerin Annemarie Eilfeld.

An verschiedenen Standorten in der Festmeile treten darüber hinaus auf der Spielmannszug Perleberg, die Bloody Black Jumpers, Guggemusik Apolda, die Trommelgruppe Los Baterios und Cheerleader. Darüber hinaus sind Stelzenläufer zu sehen und es gibt Modenschauen.

Um 19.30 Uhr steigt dann am Nedwighafen die große Party, die bis 1 Uhr dauern soll. Der Stargast ist Lou Bega. Advance präsentiert vor und nach dem Stargast ihre Life-Party-Show. Zudem gibt es ein Höhenfeuerwerk.

Guggemusik Apolda Quelle: Veranstalter

Am Sonntag ist von 10 bis 17 Uhr Familientag am Hafen, wobei es maritim zugeht. Es moderiert Leif Tennemann. Das Programm bestreiten unter anderen der Wittenberger Shantychor De Buhnenkieker, der Arionchor, die Seehäuser Blasmusiker und der Lenzener Karnevalsclub. Außerdem gibt es ein Country-Buffet. Der MFC Salzwedel führt Schiffs- und Wasserflugzeugmodelle vor. Das Technische Hilfswerk ( THW) und das Biosphärenreservat bieten Mach-Mit-Aktionen für Familien mit Spiel, Spaß und guter Laune an. Das THW präsentiert zudem seine Technik.

Der Vergnügungspark Alberti gastiert beim Stadt- und Hafenfest Quelle: Stadtverwaltung Wittenberge

An allen drei Tagen gastiert der Vergnügungspark Alberti auf dem Marktplatz neben der Festmeile.

Von MAZonline