Stadtführungen durch Wittenberge am Osterwochenende

Wittenberge

Die Wittenberger Stadtführer bieten auch über das Osterwochenende erlebnisreiche Entdeckungstouren durch die Elbstadt an. So erwartet die Ackerbürgerin Mathilde Interessierte am Samstag zu einem Altstadtrundgang. Natürlich darf dabei ein Blick in das historische Steintor nicht fehlen. Wer lieber über die Dächer der Stadt schweifen möchte, kann am Ostersonntag die Ackerbürgerin zu einer Führung durch das Wittenberger Rathaus begleiten.

Bahngelände am Ostersonntag im Mittelpunkt

Am Ende haben Besucher die Möglichkeit, einen fantastischen Blick von der Aussichtsplattform des Rathausturmes zu genießen. Des Weiteren wird am Ostersonntag ein Rundgang über das Bahngelände des Historischen Lokschuppens mit Schaudepot angeboten. Dampfloks, Diesellokomotiven, eine funktionstüchtige Drehscheibe, Wassertürme und das aus dem Jahre 1909 stammende Stellwerk können bestaunt werden.

Bei den etwa 90-minütigen Erkundungstouren erfahren die Gäste viel Wissenswertes. Alle Führungen beginnen um 11 Uhr an der Touristinformation. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Von MAZonline