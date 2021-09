Wittenberge

Anlässlich des Tages des offenen Denkmals hat der Bürgermeister der Stadt Wittenberge Oliver Hermann am Sonntag zu einem Stadtspaziergang eingeladen. „Wir sind froh, dass wir das jetzt wieder machen können”, freute er sich und begrüßte die rund 30 Gäste am Treffpunkt vor dem Kultur- und Festspielhaus. Wittenberge sei wieder voll im Weltgeschehen, kommentierte der Bürgermeister die Arbeit eines Fernsehteams, das gerade in Wittenberge drehte.

Keine klassische Stadt mit einem Zentrum

Der Stadtrundgang begann auf dem Marktplatz an der Friedrich-Ebert-Straße hinter dem Kulturhaus. „Hier soll unsere neue Mitte entstehen”, erklärte Oliver Hermann den Gästen. Wittenberge sei keine klassische Stadt mit einem Zentrum. Als die Industrialisierung begann, sei Wittenberge förmlich explodiert. Das Zentrum fiel auseinander.

Das neue Rathaus stand im Wohnquartier, was unüblich sei. Ziel sei es mittelfristig, also in den kommenden fünf Jahren, eine neue Mitte zu schaffen. Dazu soll das große Gebäude in der Bahnstraße, ein Plattenbau, in dem sich unter anderem das Café Venezia befindet, rückgebaut werden.

Bürgermeister Oliver Hermann ging am Sonntag zu Tag des offenen Denkmals auf Stadtspaziergang durch Wittenberge. Zusammen mit interessierten Gästen ging es von der neuen Mitte hin zum Bahnhof. Quelle: Martin Ferch

Entstehen soll ein Marktplatz, den man gern besucht. Die Gäste sollen dort sitzen können, Servicebüros und Gastronomie sollen dort angesiedelt werden. Auch Veranstaltungen könnten auf dem neuen Platz stattfinden. Grün, Wasser und eine hohe Aufenthaltsqualität spielten große Rollen. Das sei die Grundidee. „Wir gehen jetzt in die Planungsphase, in der die Ideen und Vorschläge der Bürger gefragt sind”, sagte er.

Wochenmarkt auf dem Parkplatz

Sie wolle man unbedingt daran beteiligen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass das ein guter Platz mit super Aufenthaltsqualität wird”, sagte er. Noch findet der Wochenmarkt auf dem Parkplatz statt. „Städtebaulich passt der Markt hier nicht her. Es ist eine Hinterhofsituation durch den Plattenbau entstanden. Nächstes Jahr soll der Wochenmarkt schon in der Bahnstraße stehen”, so Oliver Hermann.

„Fehlende Parkplätze sind ein großes Problem, das wir lösen müssen”, sagte der Bürgermeister auf die Frage eines Bürgers. Es gebe den Gedanken, ob man vielleicht einen Durchgang zur Perleberger Straße neben der katholischen Kirche bekommt. Ideal wäre ein Parkplatz zwischen dem Rathaus und der neuen Mitte. Aber das seien bis jetzt nur erste Ideen.

Weiter ging es zur ehemaligen neuapostolischen Kirche in der Rathausstraße. Deren Besitzer Christine Becker-Koob und Ronald Koob erhielten in der vergangenen Woche den Landesdenkmalpreis für die denkmalgerechte Sanierung des Gebäudes. „Wir als Stadt sind sehr dankbar für die schöne Sanierung”, würdigte Bürgermeister Oliver Hermann das Engagement der Eheleute. Die ließen die Gäste gern einen Blick in die Kirche werfen.

Küchenzeile für Catering bei Konzerten

„Vor dem Kreuz an der Wand stand ein Altar. Das Kreuz haben wir als Symbol gelassen und mit Kunst ausgeschmückt”, erläuterte Ronald Koob die Sanierungsmaßnahmen. Eine der alten Kirchenbänke blieb stehen. „Einige Bänke haben wir verschenkt. Aus anderen haben wir Tische gebaut”, sagte er.

Es gibt eine Küchenzeile, die für das Catering bei Konzerten genutzt werden kann. „Der Raum ist multifunktional nutzbar. Der Farbton an der Decke gleicht der ersten Fassung aus dem Baujahr der Kirche 1934”, erklärte er. In den Wandlampen aus den 1960er-Jahren brachte er stromsparende LED-Paneele unter.

„Wir wohnten in Berlin und suchten einen Raum, um glücklich zu sein. Den haben wir in Wittenberge gefunden”, berichtete Christine Becker-Koob. Das Gebäude wurde im Internet zum Kauf angeboten und interessierte sie. „Von Februar 2012 bis Januar 2018 dauerte es, bis wir hier zum Zuge kamen und es zum Kaufvertrag kam.

Kirche für Veranstaltungen und Konzerte

Im November 2018 sind wir hier eingezogen”, sagte sie. Die Kirche habe einen östlichen und einen westlichen Flügel, in denen man ganz normal wohnen könne. Diese Bereiche wurden zuerst saniert. In der ehemaligen Kirche wolle das Ehepaar Veranstaltungen wie Vorträge oder Konzerte stattfinden lassen. „Wir wohnen gerne in Wittenberge”, betonte Christine Becker-Koob.

Weiter ging der Stadtrundgang durch den sanierten Clara-Zetkin-Park in die Goethestraße, wo die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt mit Hilfe von Städtebaufördermitteln derzeit vier Häuser gleichzeitig saniert. Der Rundgang endete in der Empfangshalle des Bahnhofsgebäudes, das in den kommenden Jahren saniert wird.

Von Jens Wegner