„Stand up with Ukraine“: Hilfsaktion in Wittenberge geplant

Wittenberge

Der Krieg in der Ukraine lässt die Jugendlichen in der Prignitz nicht kalt. „Sie wollen helfen“, sagt Annette Hensler. Die Koordinatorin des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ unterstützt das Jugendforum in der Prignitz, das am morgigen Donnerstag, 17. März, um 11.30 Uhr eine Aktion auf dem Paul-Lincke-Platz in Wittenberge plant.

Kuchenbasar und offenes Mikro geplant

Unter dem Motto „Stand up with Ukraine“ wollen die jungen Initiatoren die Möglichkeit für Gespräche und zum Gedankenteilen schaffen und gleichzeitig die vielen flüchtenden Menschen vor dem Krieg finanziell unterstützen. Einige sind schon in der Prignitz angekommen und suchen Schutz. Viele weitere werden folgen.

Kirchenkreis unterstützt die Aktion

Das gesammelte Geld soll direkt vor Ort eingesetzt werden. Der Erlös kann aber auch jenen zugutekommen, die selbst in die betroffenen Gebiete der Ukraine fahren und helfen. „Gerade bei den hohen Spritpreisen braucht es jede Unterstützung, jeden Cent“, sagt Annette Hensler. Dafür wird es einen Kuchenbasar geben, den die Jugendlichen, aber auch viele weitere Helfer, darunter Einrichtungen wie zum Beispiel Schulen unterstützen.

Neben dem Kuchenbasar ist auch ein „Open Mic“ geplant. Bei dieser offenen Gesprächsrunde können die Jugendlichen ihre Gedanken und Sorgen teilen, kündigt Annette Hensler an. Weitere Redebeiträge – unter anderem von Vertretern der Kommunalpolitik – seien angefragt. Unterstützt wird die Aktion des Prignitzer Jugendforums auch vom Evangelischen Kirchenkreis.

Von Marcus J. Pfeiffer