Rühstädt

Die Zeichen stehen jetzt endgültig auf Frühling: Im Prignitzer Storchendorf Rühstädt bei Bad Wilsnack sind die ersten Weißstörche zurück aus ihrem Winterquartier. Dort konnten bereits zwei Tiere gesichtet werden. Doch das kann sich in den nächsten Tagen schnell ändern: Weitere Rückkehrer werden in Kürze erwartet.

Die meisten Störche kehren Ende März und Anfang April zurück. Einige werden sogar erst Anfang Mai erwartet. Im Vergleich zum vergangenen Jahr kamen die ersten Vögel fast zeitgleich in der Prignitz an.

Störche sichern sich begehrte Nistplätze

Die beiden Rühstädter Adebare haben sich die Horste auf dem Wasserturm und dem Trafohäuschen ausgesucht. „Das sind sehr beliebte Nistplätze“, erklärt Ellen Beuster vom Naturschutzbund (Nabu) in Rühstädt. Denn auch in der Welt der Störche heißt es: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Meistens kehren die schwarzweißen Vögel jedes Jahr zu ihrem Stammplatz zurück und beziehen dasselbe Nest. Da kann es auch schon mal zu Streitigkeiten kommen – schließlich möchte jedes Tier seinen Stammhorst besetzen.

Neugierig schaut der Storch sein Publikum an. Quelle: Julia Redepenning

Doch vorerst ist es ruhig in Rühstädt. Der Rückkehrer, der den Horst auf dem Wasserturm besetzt, genießt am Mittwochmorgen die wärmenden Sonnenstrahlen und fliegt wenig später auf einen der umliegenden Äcker. Schließlich muss sich das Tier nach seiner langen Reise stärken. Vorerst kehren nur männliche Störche zurück. Die Partnerinnen lassen noch etwas auf sich warten. Da bleibt genügend Zeit für den Frühjahrsputz.

Mehr Ostzieher als Westzieher in Rühstädt

„Weißstörche, die sehr früh im Jahr zurückkehren, sind meist sogenannte Westzieher“, erklärt Ellen Beuster. „Sie überwintern oftmals in Spanien.“ Die meisten Rühstädter Störche sind jedoch Ostzieher. Sie umfliegen das Mittelmeer über den Bosporus und den Nahen Osten in Richtung Südafrika. Auf dem langen Weg zurück in die Prignitz müssen sie nicht selten auf ihrer Route mit neuerlichen Kälteeinbrüchen zurechtkommen.

Da kann es passieren, dass die Tiere einen ungeplanten Stopp einlegen müssen. Im Vorjahr mussten viele Störche etwa wegen ungünstiger Wetterbedingungen in der Türkei auf bessere Gegebenheiten warten und kamen so später als erwartet in Rühstädt an. Ob das 2021 wieder der Fall ist, wird sich noch zeigen.

Noch ist der Wind kalt. Aber dafür hat der Storch seine Federn, die ihn wärmen. Quelle: Julia Redepenning

Schneereicher Winter sorgt für gute Bedingungen

Wie das kommende Storchenjahr im Prignitzer Dorf werden wird, ist schwierig vorherzusagen. Jedes Jahr ziehen ungefähr 30 Storchenpaare ihre Jungen in dem kleinen Ort an der Elbe auf. 2020 fiel das Ergebnis eher bitter aus: Nur 27 Jungstörche konnten in Rühstädt gezählt werden. In diesem Jahr hoffen die Nabu-Mitarbeiter auf mehr Jungtiere.

Der kurze, aber dennoch kräftige Wintereinbruch habe schon für gute Voraussetzungen gesorgt. „Die damit verbundene Schneeschmelze hat viele Überflutungsflächen entlang der Elbe mit reichlich Wasser gefüllt“, sagt Ellen Beuster. Diese Flächen sind der Lebensraum für Kleinstlebewesen, die wiederum als Nahrungsquelle für Störche dienen.

Die Horste auf dem Nabu-Besucherzentrum in Rühstädt sind noch leer – noch. Quelle: Julia Redepenning

In diesem Winter gab es eine Überraschung: Zwei Störche machten sich erst gar nicht auf den Weg in den warmen Süden und bevorzugten die Prignitz als Winterquartier. Sowohl in Vehlow (Gemeinde Gumtow) als auch in Cumlosen (Amt Lenzen-Elbtalaue) wurden Tiere gesichtet.

Der allererste Storch, der in diesem Jahr zurück in seine Brandenburger Heimat flog, war Kurtchen Rotschnabel. Er nistet in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) und wurde dort bereits am 10. Februar entdeckt.

Von Julia Redepenning