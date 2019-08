Wittenberge

Die Straße der Berufsideen bietet den Schülern und Unternehmern eine wichtige Plattform in der Prignitz. Am Dienstag kehrte die Veranstaltung erneut an ihren Ursprungsort in Wittenberge zurück. Was vor sieben Jahren dort als Pilotprojekt startete, ist heute alljährlich eines der wichtigsten Events in der...