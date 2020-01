Wittenberge

Ist es eine kleine Bombe? Noch ist nicht sicher, um was es sich bei dem verdächtigen Gegenstand handelt, den ein Zeuge um 10.50 Uhr bei der Polizei gemeldet. Doch da er aussieht wie ein selbst gebastelter Sprengkörper, ist der Bereich rund um Horning, Perleberger Straße und Maxim-Gorki-Straße in Wittenberge sofort abgesperrt worden, wie die Polizeidirektion Nord in Neuruppin jetzt auf Anfrage der MAZ bestätigte.

Entschärfungskommando unterwegs nach Wittenberge

Zur Entschärfung einer solchen „unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtung“, kurz USBV, war es aber nötig, eine Spezialeinheit des Landeskriminalamts anzufordern, die in Eberswalde stationiert und infolgedessen noch auf dem Weg nach Wittenberge ist. Vor Ort sind Polizeikräfte und Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamts.

Zunächst hatten die Polizei und die Stadt noch keinen Anlass gesehen, den umliegenden Bereich zu evakuieren. Mittlerweile ist eine Person sicherheitshalber evakuiert worden, eine zweite soll evakuiert werden. Ob noch mehr geschehen muss, entscheidet sich, wenn USBV-Entschärfer den Gegenstand begutachtet haben. Sie werden gegen 15 Uhr in Wittenberge erwartet

In Wittenberge gab es in jüngster Zeit häufiger Bombenfunde – meist Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg. Einmal sorgte aber auch schon ein herrenloser Koffer für einen Großeinsatz, in anderen Fällen waren es 2019in kurzer Zeitmehrere Granaten.

Von Bernd Atzenroth