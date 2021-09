Lenzen/Putlitz

An diesem Wochenende sollten Autofahrer in Lenzen eine Vollsperrung beachten. Wegen einer Veranstaltung kommt es am 18. und 19. September – also von Samstagmorgen (8 Uhr) bis Sonntagabend – im Bereich um die Hauptwache zu Verkehrseinschränkungen. „Die Veranstaltung wird unter Vollsperrung der Fahrbahn durchgeführt und soll am Sonntag gegen 20 Uhr beendet sein“, informiert Annette Lö­ther von der Kreisverwaltung.

Vollsperrung in Lenzen rund um die Hauptwache

Der gesperrte Bereich kann über die umliegenden Straßen umfahren werden. Die Erreichbarkeit anliegender Grundstücke wird für Fußgänger gewährleistet sein. Der Fußgängerverkehr ist von der Vollsperrung ansonsten nicht betroffen.

Straßensperrung in Putlitz hinter der Mauer

Außerdem kommt es ab Mittwoch, 22. September, in Putlitz in der Straße Hinter der Mauer im Übergangsbereich zur Karstädter Straße zu Verkehrseinschränkungen. Der Grund sind Tiefbauarbeiten. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung der Straße Hinter der Mauer durchgeführt und sollen eigentlich bis Freitag, 24. September, abgeschlossen sein. Wichtig ist in diesem Bereich: Die bestehende Einbahnstraßenregelung muss für die Dauer der Vollsperrung aufgehoben werden.

„Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass der genannte Bauzeitraum nicht verbindlich gilt, da Verzögerungen beim Baubeginn grundsätzlich möglich sind“, teilt Markus Meier-Donau von der Perleberger Kreisverwaltung mit.

