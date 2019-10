Streit um drei Bäume im Hinterhof

Wittenberge

Ein Streit um drei Bäume in einem Wittenberger Hinterhof hat jüngst die Wittenberger Stadtverordneten beschäftigt. Nora Trapp, Mieterin einer Wohnung in der Rathausstraße 41, wehrt sich gegen das Fällen der drei Bäume, die ihr Vermieter, die WGW Wittenberge, beabsichtigt. Der grüne Stadtverordnete Frank Heinke hat sich auf Nora Trapps Seite geschlagen und will nun helfen, die drei Bäume auf dem Hinterhof zu bewahren.

Heinke fühlte sich als Mitglied der Baumschutzkommission von der Stadt übergangen, die den Antrag zum Fällen der Bäume bereits genehmigt hat, bevor die Kommission davon wusste – allerdings kann sie dies satzungsgemäß auch.

Rat bei Berliner Grünen gesucht

Die Bäume sollen fallen, weil befürchtet wird, dass sie die Fundamente eines Anbaus und einer Mauer bedrohen. Die Mieterin sieht wiederum die Idylle und ruhige Oase mitten in der Stadt bedroht. Auch die onkologische Praxis im Haus habe ein Interesse, diese zu wahren, ist sie überzeugt.

Weil die Meinungen zu der Baumfällung aufeinanderprallen, hatte Heinke jüngst Besuch aus Berlin um Rat gebeten. Andreas Otto, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Berliner Senat, war Gast in Wittenberge. Neben Terminen beim Co­working Space und einem Gespräch mit dem Bürgermeister stand auch ein Besuch in besagtem Hinterhof an.

Lebendige Grün im Hinterhof. Quelle: privat

Ergebnis des Treffens: Die Berliner Gäste bestätigten, dass es berechtigt sei, die direkt an der Hausmauer wachsende Birke zu fällen. Dagegen könnte aus ihrer Sicht die Linde, die direkt daneben mit etwa einem Meter Abstand von der Hausmauer steht, gerettet werden. Der dritte Baum, eine weitere Birke, wächst direkt an der Mauer zum Nachbargrundstück. Dort wollen die Grünen nun vorschlagen, die Mauer um den Baum herauszunehmen – den Ausführungen Nora Trapps folgend, wird der Raum auf der anderen Seite der Mauer im Moment nicht genutzt.

Mit diesen Ideen im Gepäck wollen Nora Trapp und Frank Heinke noch zwei der drei Bäume retten.

Von Bernd Atzenroth