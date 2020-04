Stromausfall in Wittenberge: Stadtwerke ermitteln zur Ursache

Wittenberge

Für etwa eine dreiviertel Stunde blieb es in großen Teilen von Wittenberge am Mittwochabend dunkel. Um kurz vor 22 Uhr fiel der Strom aus, wie mehrere Anwohner in den sozialen Medien schrieben. Am Tag darauf gehen die Stadtwerke auf Spurensuche, woran der Stromausfall gelegen haben könnte, denn das ist noch völlig unklar.

Christian Kantor vom Netzbetrieb Stromversorgung der Stadtwerke bestätigte gegenüber der MAZ die Störung bei einer Mittelspannungsleitung. „Noch am Abend waren Techniker unterwegs, die die Trafostationen abgefahren sind“, erzählt er. Gegen 22.45 Uhr war der Strom für alle Haushalte wieder da. Das sei aber nur eine sporadische Lösung.

Störung in Gewerbegebieten

„Wir haben das so umgeschalten, dass wieder alles funktioniert“, so Christian Kantor weiter. Am Donnerstag wollen er und sein Team auf Fehlersuche gehen. Dafür wird ein Messwagen erwartet, der die Ursache genau definieren und vor allem lokalisieren soll. Bauarbeiten oder Feuchtigkeit: Bislang seien laut dem Fachmann noch alle möglichen Ursachen denkbar.

Laut den Stadtwerken waren von der Störung vor allem die Gewerbegebiete an der Lenzener Chaussee und Wahrenberger Straße betroffen und natürlich auch alle Anwohner. Das zeigten auch die vielen Kommentare in den sozialen Netzwerken: Betroffen waren demnach Gebiete wie die Elbstraße, weite Teile der Altstadt bis zum Gehrenweg und rund ums Rathaus.

