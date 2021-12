Wittenberge

Das Wittenberger Coworking-Projekt „Summer of Pioneers“ ist kürzlich im Bereich Wirtschaft mit der Auszeichnung „Innovation in Politics“ geehrt worden. 2019 und 2020 hatten Stadtverwaltung und Initiator Frederik Fischer für die Aktion Großstädter zum Leben und Arbeiten an der Elbe eingeladen.

Die klügsten Köpfe zusammenbringen

Der Award zeichnet mutige und kreative politische Projekte in Europa aus. Ziel des Wettbewerbs ist es, die klügsten Köpfe in der Politik in Europa zu ermitteln und ihre Lösungen anderen Politikern über Grenzen und Parteigrenzen hinweg zur Inspiration zu präsentieren. Die Preisträger werden von Bürgerjurys aus 5 000 Europäern und über 2 000 politischen Projekten ausgewählt.

Die Preise werden vom Institut für Innovation in der Politik in Wien vergeben. Die neun Preiskategorien und die Länder, in denen sie verliehen werden, lauten: Gemeinschaft (Deutschland), Demokratie (Belgien), Digitalisierung (Slowakei), Ökologie (Frankreich), Wirtschaft (Schweden), Bildung (Österreich), Menschenrechte (Frankreich), Lebensqualität (Italien) und Corona-Strategien (Polen).

Großstädter ziehen in Gemeinschaftsbüros aufs Land

Hintergrund: Beim „Summer of Pioneers“ wurden Digitalarbeiter aus Großstädten wie Berlin, Hamburg und Zürich ausgewählt. Diese Pioniere konnten für ein Jahr das Leben in Wittenberge testen und in einem eigens dafür eingerichteten Coworking Space in der Ölmühle arbeiten. Während des Aufenthaltes entstanden zahlreiche Projekte in Wittenberge und der Region. Die Teilnehmer starteten Schulprojekte, bauten eine ehemalig leerstehende Ladenzeile zu einem Treffpunkt und Veranstaltungsort aus (Stadtsalon Safari) und organisierten Events und Infoabende im Stadtgebiet.

Neue Kooperative ist 2021 entstanden

Aus dem Projekt „Summer of Pioneers“ ist mittlerweile eine Kooperative für Arbeit, Leben und Wandel in der Prignitz hervorgegangen. Zu den Elblandwerkern gehören ehemalige Teilnehmer des Summer of Pioneers, die in Wittenberge und der Region geblieben sind, Neu-Wittenberger und viele mehr.

Von MAZonline