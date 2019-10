Wittenberge

Nach zweijähriger Vorbereitung und Planung für den Bau des Prignitzer Hospizes in Wittenberge, am Elsternweg 15, wurde die begonnene Bauphase am Donnerstag mit dem symbolischen ersten Spatenstich gefeiert. Professor Dieter Nürnberg, Geschäftsführer der Prignitz-Ruppiner Hospizgesellschaft, begrüßte die Gäs...