Bei diesem Namen schmeckt man das Karamell auf der Zunge: Mit der alten Bonbonfabrik in Wittenberge verbinden die Einheimischen ihre ganz speziellen Erinnerungen. Nun wird der Bau für Besucher und Architekturfreunde geöffnet.

Wittenberge beim Tag der Architektur am 27. Juni dabei

Tag der Architektur - Wittenberge beim Tag der Architektur am 27. Juni dabei

Tag der Architektur - Wittenberge beim Tag der Architektur am 27. Juni dabei