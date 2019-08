Wittenberge

Bevor das 28. Stadt- und Hafenfest Wittenberge am Sonnabend offiziell eröffnet wurde, ging es am Freitagabend los mit dem großen Opening im Wittenberger Nedwighafen.

Die DJs Creek, Mono, Scanna und Florian von Berg unterhielten die feierwilligen Jugendlichen und Junggebliebenen mit aktuellen Hits aus der Konserve. Nach einem Jahr Pause durch den Brandenburg-Tag 2018 erklangen wieder elektronische Klänge von der Bühne im Nedwighafen.

Stelzenläufer zogen durch die Stadt und begeisterten vor allen die jüngeren Besucher. Quelle: Jens Wegner

Nach dem Konzert der Seehäuser Blasmusikanten am Samstagvormittag auf dem Platz vor dem Kultur- und Festspielhaus eröffnete Bürgermeister Oliver Hermann offiziell das Stadt- und Hafenfest. „Es ist eine tolle Atmosphäre. Es ist nicht zu kalt und nicht zu warm”, freute er sich und dankte den Organisatoren. „Außer den Blick nach oben auf das Wetter bleibt mir nur noch Danke zu sagen”, sagte Hartmut Steinke, Vorsitzender des Kulturvereins Wittenberge von 1997, der das Fest organisiert hat.

„Durch die Arbeit unserer fleißigen Helfer haben wir es wieder hingekriegt. Mit Franziska Lenz und Uwe Neumann haben wir dieses Jahr zwei neue Leute im Team der Arbeitsgruppe Stadt- und Hafenfest”, freute er sich.

Bernd Gerhard verlasse das Team, bedauerte er. Allerdings sei er jetzt auch schon jenseits der 70 und möchte seinen Ruhestand mit dem Fahrradfahren verbringen. „Es sei ihm gegönnt.” Oliver Hermann, Hartmut Steinke und Karsten Korup, der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, bedankten sich bei ihm mit Blumen und einem kleinen Geschenk.

Über 1000 Besucher feierten am Sonnabend in Nedwighafen mit der Band Advance. Quelle: Jens Wegner

Dreimal donnerte es danach lautstark aus den Gewehren der Schützengilde 1582 Wittenberge, die vor der Bühne am Kulturhaus Aufstellung zum Salut genommen hatten. Das Wetter meinte es wieder einmal gut mit allen Beteiligten. Abgesehen von wenigen Regentropfen blieb es am Sonnabend trocken. So herrschte ein buntes Treiben in der Bahnstraße. Die Geschäfte hatten geöffnet und boten ihre Waren an Ständen an. Überall gab es Deftiges vom Grill und kühle Getränke.

Mit Tröten, Trommel und vollem Körpereinsatz begeisterten die 1. Thüringer Gugge Musiker Apolda, wo immer sie auch ihre Musik anstimmten. Quelle: Jens Wegner

An vielen Ecken waren kleine Bühnen aufgebaut, von denen aus Musiker die vorbeiziehenden Gäste mit Live-Musik versorgten. Dicht drängte sich der Besucherstrom durch die Stadt, vor allem entlang der Bahnstraße. Stelzenläufer zogen durch die Stadt und begeisterten vor allem die jüngeren Besucher. Mit Tröten, Trommeln und vollem Körpereinsatz begeisterten die 1. Thüringer Gugge Musiker Apolda, wo immer sie auch ihre Musik anstimmten.

Die Tanzgruppe „Elementrix” der Wittenberger Jahngrundschule führte vor der Kulturhaus-Bühne Tänze auf. Quelle: Jens Wegner

Die Bühne vor dem Kultur- und Festspielhaus erwies sich als Magnet für hunderte Besucher. Die bunte Tanzgruppe „Elementrix” der Jahngrundschule unter der Leitung von Luisa Poorten führten Tänze auf. „Elementrix” gewann den diesjährigen SOS-Talentewettbewerb. Sie haben dabei den Publikums- und den Jurypreis gewonnen. Noch voller wurde es beim Auftritt der Schlagersängerin Annemarie Eilfeld.

„Wir wollen unsere Mission beenden und dafür brauchen wir Ihre Spenden”, stand auf einem Plakat am Stand der Schülerinnen der zwölften Klassen des Marie-Curie-Gymnasiums. Insgesamt zehn selbst gebackene Kuchen boten sie in ihrem Abi-Café 2020 an, dazu Wraps, Bowle, Kaffee und Salate sowie selbst gestaltete T-Shirts aus der Schülerfirma des Gymnasiums.

Dem brillanten Höhenfeuerwerk wohnten tausende Zuschauer bei. Quelle: Jens Wegner

Am Abend ging es im Nedwighafen in ausgelassener Partystimmung weiter bis tief in die Nacht. Die Besucher feierten und tanzten zur Musik aus den 1980er und 1990er Jahren mit der Band Advance. Nach dem brillanten Höhenfeuerwerk, dem Tausende Zuschauer beiwohnten, kam Stargast Lou Bega auf die Bühne. Mit seinem Mega-Hit „Mambo No. 5” und anderer Hits aus den 1980er Jahren begeisterte er seine Fans.

Von Jens Wegner