Wittenberge

Zwei bisher unbekannte Personen haben am Sonntagmorgen einen Taxifahrer geprellt, der die beiden von Wolfsburg nach Wittenberge gefahren hatte.

Der 60-jährige Fahrer hatte einen Mann und eine Frau am frühen Sonntagmorgen in Wolfsburg einsteigen lassen, da diese mit einem Zug vom Bahnhof Wittenberge nach Berlin weiterfahren wollten. Als das Taxi bereits gegen 4.45 Uhr in Wittenberge war, äußerten die Fahrgäste den Wunsch, den Wagen verlassen zu wollen, da sie dringend ihre Notdurft verrichten müssten.

Vergebliche Suche

Daraufhin hielt der Taxifahrer in der Perleberger Straße an und beide Personen verließen den Wagen und liefen plötzlich davon ohne vorher die Taxirechnung zu begleichen.

Die Suche in der unmittelbaren Umgebung durch den Fahrer des Taxis als auch durch Polizisten verlief ohne Ergebnis. Es wurde eine Strafanzeige erstattet. Es entstand Schaden von ungefähr 250 Euro.

Von MAZ-online