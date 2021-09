Wittenberge

Rainer Sander aus Wittenberge hatte vor einigen Tagen ein „Erlebnis der unschönen Art“, wie er sagt. Der Tierfreund hatte gemeinsam mit seiner Freundin eine herrenlose Katze eingefangen, beide wollten das Tier auf eigene Kosten sterilisieren lassen. Das Paar erklärte sich auch bereit, die anfallenden Tierarzt-Kosten in Höhe von 130 Euro aus eigener Tasche zu bezahlen. Doch dann kam für die Wittenberger alles ganz anders.

Wittenberger soll wilde Katze bei sich pflegen

„Um 6 Uhr haben wir die Katze eingefangen und um 7 Uhr beim Tierarzt abgegeben“, berichtet Rainer Sander. „Um 9 Uhr bekam ich einen Rückruf vom Tierarzt.“ Laut Aussage des Veterinärs sei das Tier trächtig.

Die Schwangerschaft sei so weit fortgeschritten, dass eine Operation in diesem Zustand nicht mehr infrage käme. Was dann geschah, schockierte den Tierfreund allerdings. Er sollte die Katze, die gar nicht ihm gehört, wieder abholen. „Ich sollte die sie wieder mit nach Hause nehmen und ihr einen schönen Platz vorbereiten, damit sie in etwa sieben bis zehn Tagen ihre Jungen zur Welt bringen kann“ sagt Rainer Sander.

Da das Paar keinen Platz hat und außerdem eine eigene Katze besitzt, wollten die beiden das herrenlose Tier in der Tierarztpraxis lassen. „Dann wurde mir gesagt, ich müsse für Unterbringung und Futter 295 Euro zahlen“, berichtet Rainer Sander. Und weiter: „Das war mir zu viel und ich habe das Tier am späten Nachmittag abgeholt.“ Als er das tat, stand das Tier noch halb unter Betäubung. Für die Untersuchung und das Narkosemittel musste Sander schließlich 98 Euro zahlen.

Stadt Wittenberge zahlt Kosten für Fundtiere

„Ich frage mich jetzt, ob es rechtens ist, ein frei lebendes Tier einfach gutgläubigen Menschen aufs Auge zu drücken“, sagt Rainer Sander. Außerdem fragt er sich: In welchen Fällen werden diese Kosten von den Kommunen übernommen – und an wen muss man sich diesbezüglich in der Prignitz wenden?

Martin Ferch, Sprecher der Stadt Wittenberge, kennt die Antworten. „Es ist immer zu unterscheiden, ob es sich um ein Fundtier oder um ein wild lebendes Tier handelt“, sagt er nach Rücksprache mit dem zuständigen Ordnungsamt.

Fundtiere kommen in die Auffangstation Wittenberge

Das bedeutet: Handelt es sich um ein Tier, das zum Beispiel entlaufen ist, kann der Finder es als Fundtier beim Ordnungsamt melden. „Dann kommt das Tier in die Auffangstation der Stadt Wittenberge“, erklärt Martin Ferch, „dort wird es versorgt und die Stadt übernimmt die Kosten.“

Anders sei die Sachlage bei Tieren, die noch nie einen Besitzer hatten, sprich: bei wilden Tieren. In diesem Fall sollen sich Betroffene an einen Tierschutzverein oder ähnliche Organisationen wenden, wenn sie am Ende nicht auf den Arztkosten sitzen bleiben wollen. Die Stadt Wittenberge würde die Kosten in diesem Fall nicht übernehmen.

Ein Problem, das Anja Bandemer vom Tierschutzverein Prignitz nur allzu gut kennt. „Es ist oft eine schwierige Entscheidung“, sagt sie, „ein Fundtier ist aber immer Sache des Ordnungsamtes.“ Im Fall von Rainer Sander rät auch sie dazu, immer einen örtlichen Tierschutzverein oder andere Organisationen um Hilfe zu bitten.

„Wir können unterstützen und uns um das Tier kümmern“, sagt Anja Bandemer. Der Verein würde dann auch dafür sorgen, dass das Tier kastriert wird und den Finder finanziell entlasten.

Von Julia Redepenning