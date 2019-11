Tierschutzverein SOS Hundehilfe Prignitz braucht jede Hilfe

Wittenberge

Großer Besucherandrang herrschte am Sonnabend beim Tag der offenen Tür in der Wittenberger Tierauffangstation in der Waldhausstraße 42. Der Tierschutzverein SOS Hundehilfe Prignitz betreut die Tierauffangstation seit Juni dieses Jahres im Auftrag der Stadt.

„Als wir das übernommen haben sah es nicht gut aus hier. Nach und nach versuchen wir es jetzt wieder aufzubauen”, sagte Kerstin Richter vom Tierschutzverein SOS Hundehilfe Prignitz. „Wir freuen uns über jede Hilfe. Helfer werden immer gebraucht.”

Sieben Katzen, ein Schwein, drei Hunde

Die Tierauffangstation hat die Aufgabe entlaufene Tiere aufzunehmen. Der Eigentümer hat sich dann innerhalb von 21 Tagen in der Station zu melden, um seinen entlaufenen Schützling wieder in Empfang zu nehmen. Sollte sich kein Halter innerhalb dieser Frist melden, wird das Tier an andere Interessenten vermittelt, so dass die Tiere ein neues Zuhause bekommen.

Unter anderem wartet das Minischwein Ralf auf ein neues Zuhause. Quelle: Jens Wegner

Die Mitarbeiter des Tierschutzvereins arbeiten alle ehrenamtlich. Neben sieben Katzen warten derzeit ein Schwein und drei Hunde auf ein neues Zuhause. Vermittelt werden die Tiere über Cornelia Grothe vom Tierheim in Groß Lüben.

Gestrandet und auf der Suche nach neuen Familien

Minischwein Ralf ist geschätzte sechs Monate alt und kastriert. Die im Jahr 2013 geborene Schäferhund-Colli-Mischlingshündin Laika ist geimpft, grundgehorsam und verträglich mit Rüden, Katzen und Kindern. Die Schäferhund Mischlingshündin Bella, etwa ein Jahr alt, ist geimpft und verträglich mit Katzen. Foxi ist eine Shiba-Inu-Mischlingshündin. Sie hat einen Jagd- und Hütetrieb und verträgt sich mit anderen Hunden und größeren Kindern.

An einem Stand stellte sich der Verein Tote Hunde aus Cottbus vor. Deren Mitglieder helfen, wenn ein Hund zu Schaden gekommen ist. Sie lesen den Chip aus und versuchen darüber den Halter zu finden. In Berlin ist es Pflicht, seinen Hund von einem Tierarzt chippen zu lassen, in Brandenburg noch nicht. „Ich spiele mit dem Gedanken, mir einen Hund anzuschaffen. Die Auswahl hier habe ich mir größer vorgestellt”, sagte Peter Sachers aus Wittenberge.

Ein Herz auch für die Helfer

Einen Kofferraum voller Spenden brachten Sören Herms und seine Partnerin Sina Edeling aus Wittenberge. „Wir bringen unter anderem Hundefutter, Katzenstreu, Spielzeug, alles war die Tiere brauchen können. Auch ein Dankeschön für die Leute, die das hier machen ist dabei. Schließlich arbeiten sie alle ehrenamtlich in ihrer Freizeit”, sagte Sina Edeling.

Großer Besucherandrang herrschte am Sonnabend beim Tag der offenen Tür in der Wittenberger Tierauffangstation. Quelle: Jens Wegner

Vereinsmitglied Carola Grabowski nahm die Spende dankend entgegen. Besucht werden kann die Tierauffangstation auch nach Vereinbarung. Den Tierschutzverein SOS Hundehilfe Prignitz erreichen Interessierte unter der Rufnummer: 0152/04 53 60 38.

Von Jens Wegner