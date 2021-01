Neuruppin

„Ich kann nur sagen, dass ich es war“, ließ sich am Montag Aleksejus R. vor dem Landgericht Neuruppin ein. Und nur er und nicht auch der mitangeklagte Tomas L., der mit ihm wegen gemeinschaftlichen Totschlags auf der Anklagebank sitzt. Sie sollen getötet haben, ohne Mörder zu sein.

Nach Streit kam es zu tödlichen Messerstichen

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden vor, in der Zeit vom 8. auf den 9. Mai vergangenen Jahres in einer Wohnung in Wittenberge an der Salvador-Allende-Straße mit George P. und Marius K. zunächst zusammen Alkohol getrunken zu haben. Dann soll es zum Streit gekommen sein, in dessen Verlauf sie George P. mit Fäusten geschlagen haben sollen – und zwar so hart, dass seine Nasenwurzel zertrümmert wurde.

Auch Marius K. soll etwas abbekommen haben. Die beiden Angeklagten sollen dann das Haus verlassen haben, um weiteren Alkohol zu besorgen. Nach ihrer Rückkehr sollen sie George P. in seinem Zimmer aufgesucht haben.

Aleksejus R. soll aus der Küche ein Messer geholt haben und – während Tomas L. den Mann festgehalten habe – mehrfach auf den Oberkörper eingestochen haben. Acht Stichverletzungen wies der Mann am Oberkörper auf, sechs Schnittverletzungen an Hals und Kopf.

41-Jähriger nimmt Schuld auf sich

Seit Montag müssen sich die beiden Litauer vor dem Landgericht Neuruppin verantworten. Während Tomas L. sich derzeit nicht zu den Vorwürfen äußern wollte, redete sein Landsmann. Allerdings unterbrach er seine Aussage immer wieder mit Worten wie „ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht“.

Was er noch wusste, war, dass er am 8. Mai frühmorgens mit einem Sammeltransport aus Niedersachsen nach Wittenberge kam. Dort sollten seine Mitreisenden ihre Arbeit in einem Schlachthof aufnehmen; er selbst sei nur mitgefahren, weil er an jenem Tag nichts anderes zu tun hatte.

Er kannte bis auf Tomas L. keinen der Männer. Anders als geplant habe er nicht am gleichen Tag zurückfahren können und in einer Wohnung mit Tomas L. und den beiden späteren Opfern, dem Rumänen George P. und einem weiteren Litauer, übernachten sollen.

Nach reichlich Alkoholkonsum kam es dann zum tödlichen Streit. Keine Erinnerung hatte Aleksejus R., woran und wann sich der Streit entzündet hatte. Aus heutiger Sicht, die sich von seiner Aussage bei der Polizei unterscheidet, hat Tomas L. nichts mit der Tötung zu tun.

„Ich erinnere mich genau, dass ich zugestochen habe“, gestand Aleksejus R. Zuvor hatte er das Opfer geschlagen. Tomas L. habe daneben gestanden. „Ich denke, er wollte, dass der Streit aufhört.“

Nicht nur George P. war tot, sondern auch ein weiterer Litauer. Wie er starb, ist noch nicht abschließend ermittelt. Deshalb ist bisher nur der Totschlag an George P. angeklagt.

Blutiges Messer im Gebüsch entsorgt

Noch in der Tatnacht verließen die Angeklagten die Wohnung und fuhren am nächsten Tag Richtung Berlin. Wie Aleksejus R. berichtete, war seine Hose blutig. Auf dem Weg zum Bahnhof stahl er eine Hose und warf die blutige Hose weg. Das Messer entsorgten sie in einem Gebüsch. In Berlin trennten sich die Wege der beiden Landsleute.

Heute wird die Verhandlung mit Zeugen fortgesetzt. Es sollen Polizeibeamten und ein Rechtsmediziner gehört werden.

