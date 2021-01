Neuruppin

„Macht mit mir, was ihr wollt. Mein Leben ist sowieso im Eimer.“ Das ist der Eindruck, den Aleksejus R. den Richtern der ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Neuruppin vermittelt. Einen Eindruck, den der psychiatrische Gutachter am Dienstag nur bestätigen konnte. „Der Angeklagte kann sich nicht vorstellen, dass er selbst etwas bewegen kann.“

Alkoholbedingte Erinnerungslücken

Derzeit sitzt der 41-jährige Litauer wegen Totschlags auf der Anklagebank, zusammen mit seinem Landsmann Tomas L. Der schweigt eisern, während Aleksejus R. am ersten Verhandlungstag gestanden hatte, im Mai 2020 in Wittenberge einen Rumänen erstochen zu haben.

Anzeige

Zu dem zweiten aufgefundenen Toten dagegen sagt er bis heute nichts. Dabei berief er sich auf Gedächtnisverlust durch übermäßigen Alkoholgenuss am Tatabend: Das konnte der Gutachter nicht ausschließen. Alkohol lasse Erinnerungen verschwimmen. Es sei durchaus möglich, dass sich der Angeklagte an einige Dinge ganz genau erinnern könne, an andere dagegen gar nicht.

Angeklagter saß schon öfter im Gefängnis

Der Sachverständige hatte ein mehrstündiges Gespräch mit dem Angeklagten, in dem dieser offen über seinen bisherigen Lebensweg gesprochen habe. „Er hat nicht hinter dem Berg gehalten, dass er längere Zeit im Gefängnis gesessen hat“, so der Gutachter.

Das erste mal gleich, nachdem er mit 14 Jahren die Schule verlassen hat. Letztmalig wurde er 2018 aus der Haft entlassen. Seine Ehe war da bereits gescheitert – an seiner Trinkerei und seinem kriminellen Lebenswandel.

Er habe, so der Gutachter, versucht, sein Leben in den Griff zu bekommen, sich Arbeit in England gesucht, ab März 2020 in Deutschland gearbeitet für einen Fleischverarbeitungsbetrieb. Dann kam die Tat, für die er nun in Untersuchungshaft sitzt.

Gutachter geht von Drogen- und Alkoholabhängigkeit aus

Es gebe bei Aleksejus R. keine Hinweise auf eine schwere psychiatrische Erkrankung wie Schizophrenie. Er sei aber seit vielen Jahren abhängig von Alkohol und Drogen. Man könne davon ausgehen beziehungsweise zumindest nicht ausschließen, dass der Angeklagte zur Tatzeit vermindert schuldfähig gewesen sei.

Der Gutachter sprach sich für eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt aus, sah aber das Problem, dass wegen mangelnder Deutschkenntnisse eine Therapie nur wenig erfolgversprechend sein könnte. R. selbst habe ihm gesagt, dass er überhaupt keine Idee für seine Zukunft habe. Er habe es noch nie geschafft, etwas auf Dauer hinzubekommen. Derzeit ginge er davon aus, einige Zeit im Gefängnis verbringen zu müssen.

Spuren am Tatort durch Löschwasser vernichtet

Am 14. Mai waren die beiden Leichen gefunden und die Kriminaltechnik zum Tatort gerufen worden. Wie ein Beamter schilderte hat er zunächst das Haus von außen und innen fotografiert, sich einen Überblick verschafft. „Da war die Welt noch in Ordnung“, sagte er.

Mittendrin mussten die Beamten die Arbeit unterbrechen, weil die Feuerwehr einen Brand in der Wohnung darüber löschen musste. Es kam so wie es der Beamte vorhergesehen hatte: Das Löschwasser hatte viele Spuren vernichtet. Die zuvor deutlich erkennbaren Fuß- und Schuhspuren in dem in der ganzen Wohnung verteilten Blut waren nur noch eine einzige Lache.

Der Prozess wird am 11. Februar fortgesetzt.

Lesen Sie auch:

Von Dagmar Simons