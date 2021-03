Perleberg

Nach einem Rekordjahr 2019 mit über 400.000 Übernachtungen hat der Tourismusverein Prignitz im Corona-Jahr 2020 einen deutlichen Rückgang an Urlaubern verzeichnet.

Besuchten im Jahr 2019 noch 189.412 Gäste die Reiseregion, so waren es 2020 nur 127.693 Gäste, was einen Verlust von rund 33 Prozent bedeutet. Die blieben allerdings länger, wie ein Blick auf die Übernachtungszahlen zeigt, die von 420.000 Übernachtungen nur um 15 Prozent auf gut 350.000 sanken.

Prignitz: Touristiker fordern Perspektive von Politik

Dennoch konstatiert Oliver Hermann: „Der Rückgang ist erheblich und zeigt deutlich, wie sehr die Branche unter dem Lockdown leidet. Es ist Zeit für die Politik, Perspektiven für den Tourismus zu schaffen und verlässliche Öffnungsstrategien zu präsentieren“. Der Wittenberger Bürgermeister ist Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes Prignitz.

Indes gehört die Prignitz zu den sieben Reiseregionen in Ostdeutschland mit den geringsten Rückgängen. Das liegt vor allem daran, dass die Prignitz viel zu bieten hat, das man auch unter Corona-Bedingungen genießen kann: Natur pur, viel Ruhe und Wasser.

Radler in Kyritz – hier am Reisemobilstellplatz Wässering Quelle: Markus Tiemann

Insgesamt war das Jahr 2020 nur für die Campingplätze durchweg positiv. Die durchschnittliche Auslastung der Stellplätze erhöhte sich brandenburgweit von 13,5 Prozent im Jahr 2019 auf 17,8 Prozent im Jahr 2020.

Da stand die Prignitz sogar noch besser da als der Landesdurchschnitt, sagt Mike Laskewitz, der Geschäftsführer des Tourismusverbandes: „Die Reisemobilstellplätze waren nach unseren und der Beobachtung der Kommunen in der Prignitz ausgelastet und teilweise sogar überlastet. Einen ähnlichen Ansturm erwarten wir auch in diesem Jahr“, so Laskewitz.

Coronakrise hat Rad- und Wandertourismus beflügelt

Die Corona-Krise hat auch dem Rad- und Wanderurlaub einen Schub gegeben. Der Tourismusverband will sich deshalb weiter auf sein „Radlerparadies Prignitz“ fokussieren. „In diesem Jahr planen wir unter anderem eine Pressereise mit der Altmark und dem Wendland zu unserer im letzten Jahr entwickelten ‚Grenzlandtour‘, um mehr potenzielle Gäste auf unsere Reiseregion aufmerksam zu machen“, erklärt Laskewitz.

Doch nicht nur die Anfragen nach dem Thema Radfahren haben sich in der Pandemiezeit gehäuft, sondern auch die nach dem Thema Wandern. Um diesen zukünftig gerecht zu werden, erarbeitet der Tourismusverband mit einer Arbeitsgemeinschaft aus kommunalen Vertretern und Touristinformationen eine Broschüre mit Wandertouren.

Diese sollen ebenfalls auf der Webseite des Tourismusverbandes sowie in der digitalen App „Outdooractive“ erscheinen, die etwa Touren für Rad- und Wanderbegeisterte bereithält.

Tourismusverband Prignitz trotz Corona optimistisch für 2021

Der Tourismuschef blickt hoffnungsvoll und positiv auf das touristische Jahr 2021: „Im letzten Jahr hat die Pandemie viele Urlaubspläne zunichte gemacht. Momentan spielt sich das Leben vieler Deutscher zumeist in den eigenen vier Wänden ab.

Doch trotz Reisewarnungen und fehlender Planbarkeit gaben 73 Prozent der Deutschen innerhalb der ‚Vacation Deprivation-Studie des Online-Reisebüros Expedia an, schon im ersten Halbjahr 2021 wieder verreisen zu wollen. Dabei punkten vor allem Regionen wie die Prignitz mit Potenzial im Aktivtourismus und fernab der großstädtischen Hektik.“

Von MAZ-online