Wittenberge

Ein 57-jähriger Transporterfahrer übersah beim Rückwärtsfahren an einer Einfahrt in Wittenberge in der Sandfurttrift eine 13-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß.

Beim Sturz verletzt

Das Mädchen stürzte und verletzte sich am Bein. Es wurde vor Ort behandelt und an die Eltern übergeben.

Ein Sachschaden entstand beim Unfall am Freitag um 13.50 Uhr nicht, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von MAZ-online