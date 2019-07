Wittenberge Karstädt - Traum vom Studium wird für Mandy Tappe wahr Zu den ersten 13 Studierenden Frauen und Männern, die in Wittenberge jetzt ein duales Bachelor-Wirtschaftsstudium aufnehmen, gehört auch die 39-jährige Mandy Tappe. Unterstützung hat ihr die Firma Schorisch Magis gegeben.

Ein Lebenstraum wird für Mandy Tappe (links) mit dem Start ihres Wirtschaftsstudiums am BBZ in Wittenberge wahr. Den Weg dazu hat ihr Kirsten Schönharting, Geschäftsführerin von Schorisch Magis in Karstädt, geebnet. t. Quelle: Schorisch Gruppe