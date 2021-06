Traumschüff machte in Wittenberge fest

Wittenberge

Eine der ersten kulturelle Veranstaltungen in der Nach-Corona-Zeit gab es am Sonnabend an der Elbe am Wittenberger Nedwighafen. Das Traumschüff-Theater aus Potsdam hatte am Elbestrand festgemacht.

Rund 70 kulturhungrige Gäste kamen. „Wir als Stadt freuen uns, Ihnen endlich wieder Kultur bieten zu können”, sagte Frauke Spiller-Witt von der Touristinformation Wittenberge und begrüßte die Gäste. Der Kultur-, Sport- und Tourismusbetrieb Wittenberge hat das Theater unterstützt. „Es ist heute der erste Akt. Das Theater wird weiter auf der Elbe entlang ziehen”, kündigte sie den Gästen an.

„Herzlich willkommen zum Tour-Auftakt! Es ist das erste Mal seit 634 Tagen, dass wir wieder spielen dürfen”, freute sich der Regisseur David Schellenschmidt. Erstmals machte das „Theaterschüff“ in Wittenberge fest. „Unser Kapitänsstuhl wurde uns schon geklaut. Wir sehen das als Zeichen, dass wir hierbleiben sollen”, beschönigte er den Diebstahl.

Die fünfte Tour des Traumschüff-Teams

„Es ist unsere fünfte Theater-am-Fluss-Tour”, berichtete Myriam Oosterkamp vom Traumschüff-Team. Sie freute sich über die tollen Unterstützung im Ort. „Wir fühlen uns hier sehr willkommen und sehr sehr wohl”, betonte sie.

Im aufgeführten Stück „Treue Hände I” geht es um die Zeit, etwa ein halbes Jahr nach der politischen Wende in Deutschland 1989. Das Stück spielt in den neuen Bundesländern.

In sächsischer Mundart fordert eine Lehrerin ihre Schüler mit lauter Stimme auf, den Sportunterricht mit dem Ruf „Sport frei” zu beginnen. Die Schülerin Marion will absolut nicht auf sie hören. Schließlich sei sie nun frei. „Stasi!”, wirft sie der Lehrerin an den Kopf.

David Schellenschmidt und Myriam Oosterkamp vom Traumschüff-Team begrüßten die Gäste. Quelle: Jens Wegner

Gitte (Meike Kopka) hat eine Stelle bei der Treuhandanstalt angeboten bekommen. Ihrem Freund Dirk (Jannik Mioducki) gefällt das gar nicht. Er kämpft für den Sozialismus. „Die wirst du doch nicht annehmen. Schließlich hast du einen guten Job im Wirtschaftsministerium”, sagt er.

„Ach, das gibt es doch in einem halben Jahr nicht mehr”, vermutete sie. Plötzlich klopft es an der Tür. Ihre Freundin Sylvia (Maj-Britt Klenke) kommt ganz aufgeregt rein. Sie macht sich große Sorgen um ihren Arbeitsplatz im VEB Kaltwalzwerk Oranienburg.

„Die wollen uns nur tot machen“

„Stell dir mal vor, unser Werk soll an Krupp verkauft werden. Und Thyssen hat auch schon Interesse gezeigt. Die haben doch drüben schon einen Kaltwalzwerk. Die wollen uns nur tot machen”, vermutete sie. „Die wollen doch nur investieren”, versucht Sylvia sie zu beruhigen. Gitte nimmt schließlich die Stelle bei der Treuhandanstalt an. Dort erlebt sie, wie der Chef sich lustig macht über den „Osten”. Nicht mal den Namen seiner Sekretärin kann er sich merken, will aber mehr als 8000 Unternehmen in die freie Marktwirtschaft führen. Was Gittes Aufgabe dabei sein soll, darüber kann er ihr vorerst keine Auskunft geben.

Jannik Mioducki, Meike Kopka und Maj-Britt Klenke spielten das Stück „Treue Hände I”. Quelle: Jens Wegner

Die gemeinnützige Theatergenossenschaft „Traumschüff” wurde 2017 gegründet und betreibt ein schwimmendes Wandertheater vor allem für den ländlichen Raum. Im Kern der künstlerischen Arbeit stehen Geschichten, Themen und Blickwinkel der Regionen und der dort lebenden Menschen. Die mobile Wanderbühne ist ein Katamaran, gebaut zusammen mit der Bauhaus Universität Weimar und der Schiffswerft Kiebitzberg in Havelberg.

Jedes Jahr im Sommer tourt das Bühnenschiff „Genossin Rosi” auf den Wasserwegen zwischen Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Auf der Tour von Juni bis September macht das schwimmende Theater in ländlichen Orten an der Elbe, der Elde, der Müritz und der Havel fest, spielt seine Stücke, bietet Musikabende und ist Ort für Begegnungen und Gespräche.

Mehr Informationen über das Traumschüff gibt es im Internet auf der Seite www.traumschueff.de

Von Jens Wegner