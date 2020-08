Neuruppin

„Da wird ein schwerer Alkoholiker zum Opfer. Wenn man gerade mal sein Mütchen kühlen muss, muss er herhalten“, warf der Vorsitzende Richter den drei Angeklagten vor.

Sie waren dabei, als der bereits verurteilte Gino W. im September 2017 Manuel H. in dessen Wohnung schwerst misshandelte, ihn mit einem selbst gebauten Flammenwerfer malträtierte, um die Pin zu dessen EC-Karte, die er bereits hatte, zu erpressen.

Anzeige

Während zwei 25-Jährige nur dabei saßen, musste ein 24-Jähriger die Misshandlung auf Geheiß von Gino W. mit dem Handy aufnehmen.

Weitere MAZ+ Artikel

Haft- und Bewährungsstrafen für Wittenberger Trio

Die erste Große Strafkammer des Landgerichts Neuruppin verkündete am Dienstag das Urteil gegen die Angeklagten. Wegen unterlassener Hilfeleistung verhängte es gegen die beiden 25-Jährigen Freiheitsstrafen von je sieben Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurden.

Weniger glimpflich kam der 24-Jährige davon. Er muss für insgesamt fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis. In diese Strafe einbezogen sind noch vorangegangene Verurteilungen. Außerdem befand ihn das Gericht noch zwei weiterer Körperverletzungen für schuldig. So hatte er, wie er zugab, ebenfalls im September 2017 Manuel H. die Nase gebrochen. Einen Anlass für den Gewaltakt gab es nicht.

Minutiös das schreckliche Geschehen dokumentiert

Die Richter sahen den zurzeit in Haft sitzenden 24-Jährigen als Gehilfe von Gino W.. Der hatte den Angeklagten angewiesen, das ganze Geschehen zu filmen. „Der Angeklagte hat minutiös die schreckliche Aktion dokumentiert. Gino W. – animiert von seinem Publikum – lief zu Höchstformen auf. Das Opfer war sein Spielball.“ Aber das sei kein Spiel gewesen, an dem sich der Angeklagte beteiligt habe. „Das grenzt an Mittäterschaft.“

Die Reaktion der drei Angeklagten sei nicht nachzuvollziehen, so der Richter. Da säßen drei gestandene Männer und hätten sich das angesehen wie im Kino.

Statt das mindeste zu tun, nämlich aufzustehen, dem Einhalt zu gebieten und zu gehen, wie es jeder normale Mensch getan hätte. Auf die Idee sei keiner gekommen. Dass einer von ihnen ins Visier von Gino W. hätte geraten können, wie sie zu ihrer Verteidigung angeführt hatten, würde sich nicht erschließen, so der Richter.

Dass sie nicht geholfen haben, dafür verdienten sie eine Strafe. „Das muss eine Warnung für Sie sein“, so der Richter. Beide müssen zudem je 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Von Dagmar Simons