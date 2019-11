Wittenberge

Zu einem Unfall mit mehreren Verletzten ist es am Freitagnachmittag an der Kreuzung Wilhelmstraße und Bahnstraße in Wittenberge gekommen. Gegen 17.30 Uhr beachtete eine 37-jährige Mazda-Fahrerin dort nicht die Vorfahrt und stieß mit dem VW einer 33-jährigen Frau zusammen.

Die Mazda-Fahrerin und ihre beiden elf und 15 Jahre alten Kinder sowie die 33-jährige VW-Fahrerin wurden verletzt und in die Krankenhäuser Seehausen und Perleberg gebracht. Dort wurden sie ambulant behandelt.

Die beiden Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrfähig. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 8500 Euro.

Von MAZonline