Polizeimeldung - Nach schwerem Unfall in Wittenberge: Senior verstirbt in Krankenhaus an seinen Verletzungen

Der 87-Jährige wollte am Dienstagmorgen in der Perleberger Straße in Wittenberge die Fahrbahn überqueren, als ihn ein Kleintransporter erfasste. Der ältere Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu.