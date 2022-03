Unfallflucht in Wittenberge: Polizei sucht nach Zeugen

Wittenberge

Nach einer Unfallflucht in der Wittenberger Parkstraße auf Höhe der Hausnummer 69 bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Ein 78-jähriger VW-Fahrer hatte seinen Wagen am Donnerstag an besagter Stelle geparkt. Als er gegen 10.20 Uhr von seinem Termin wiederkam, stellte er Schäden und Farbabrieb am Auto fest.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Da es bisher keine Hinweise auf einen Täter gibt, werden Zeugen, die den Unfall am Vormittag des 17. März beobachtet haben, darum gebeten, sich in der Polizeidienststelle in Perleberg zu melden. Das Revier ist telefonisch unter 03876/7150 erreichbar und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Von MAZonline