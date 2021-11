Uschi Brüning jazzt in Wittenberge

Wittenberge

Am Freitag sang Uschi Brüning, die Grand Dame des deutschen Jazz, im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge bei der Veranstaltungsreihe „Jazz im Keller”. Mit knapp 150 Gästen war die Veranstaltung so gut wie ausverkauft.

Um die Abstände der Corona-Hygienemaßnahmen einhalten zu können, war die Veranstaltung diesmal vom Foyer des Hauses in den großen Saal verlegt worden. Eigentlich sollte der hochtalentierte Lukas Natschinski Uschi Brüning am Piano begleiten.

Christian von der Goltz springt für Lukas Ntschinski ein

„Lukas ist leider krank geworden”, bedauerte die Sängerin. „Wir haben aber keine Mühen und Kosten gescheut und Christian von der Goltz für dieses Konzert gewinnen können”, so Uschi Brüning. Das Programm sei dafür ein bisschen umgestellt worden. Sie wünschte dem Sohn des Komponisten Gerd Natschinski gute Besserung.

Uschi Brüning sang im Wittenberger Kulturhaus. Am Klavier begleitete sie Christian von der Goltz. Quelle: Jens Wegner

Es sei derzeit nicht so einfach auf der Bühne. „Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. So wie es unter Corona eben möglich ist”, bedankte sie sich beim Publikum. Sonst wäre der Saal sicher rappelvoll, vermutete sie.

Uschi Brüning beim Sonderkonzert Filmmusik am Elbufer

„Wir waren im Sommer schon mal hier in einem großen Hotel zum Konzert. Dem haben wir sicher zu verdanken, dass wir heute wieder hier sein dürfen”, mutmaßte sie, in Anspielung auf das Sonderkonzert „Filmmusik am Elbufer” mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg auf der Wittenberger Elblandbühne.

Den Gästen präsentierten die Musiker Jazz-Standards wie „How high the moon”, „My Funny Valentine” oder „I concentrate on you” von Cole Porter. Die Bühne war in gelb-blaues Licht getaucht. Die Besucher genossen an diesem Abend die eher leisen Töne.

Uschi Brüning sang im Wittenberger Kulturhaus mehr die leisen Töne. Quelle: Jens Wegner

Auch aus ihrem autobiografischen Buch „So wie ich” las Uschi Brüning einige Passagen, obwohl das, wie sie sagte, nicht im Vertrag stünde. „Kennen Sie noch Klaus Lenz?”, frage sie das Publikum, das ihre Frage bejahte.

Im Herbst 1969 rief Klaus Lenz bei Uschi Brüning an

Es war im Herbst 1969. Klaus Lenz rief sie an. Er fragte sie, ob sie Interesse hätte, als Sängerin bei ihm einzusteigen. „Lenz war der beste Band-Leader der DDR für anspruchsvolle Unterhaltungsmusik, wie es damals hieß”, erklärte sie. Nun rief er die kleine Gake aus Leipzig an.

„Als Gerichtssekretärin fragte ich eine Klägerin gerade nach dem letzten ehelichen Geschlechtsverkehr”, erinnerte sie sich. Lenz fragte sie, ob sie zum Vorsingen zu ihm nach Berlin kommen wolle. Sie zögerte zunächst. Schließlich begab sie sich in ihren neuen, kurzen Rock, im neuen Mantel und mit ihrer Hornbrille im Zug auf dem Weg in die Hauptstadt.

Es war ein kalter Vormittag. Sie war sehr aufgeregt. Im Haus von Klaus Lenz musste sie lange warten. Sie wollte nur noch weg. Jeder musste Yesterday von den Beatles bei ihm vorsingen. Daran urteilte Lenz, ob die Sänger richtig intonieren können. Durch ihre Aufregung sang sie mit mehr Vibrato als gewollt.

Lobende Worte vom führenden Bandleader der DDR

Lenz fand lobende Worte. Ein paar Tage später bot er ihr einen Vertrag an. Für 80 Mark pro Abend könne sie sofort bei ihm anfangen. Sie zögerte zunächst. „Am 1. Mai 1970 kündigte ich beim Kreisgericht Leipzig und wurde Berufsmusikerin”, sagt sie.

Seit den 1970er Jahren gilt Uschi Brüning als die führende Jazzsängerin der DDR. Mit dem Titel „Dein Name” startete sie 1972 ihren Durchbruch. Bis heute erstreckt sich ihr Wirkungskreis von literarischen Chansons über Blues, Gospel, Swingstandards bis zur Improvisation im modernen Jazz.

Von Jens Wegner