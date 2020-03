Wittenberge

Ein 39-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag beim Sturz auf dem Aldi-Parkplatz in Wittenberge in der Lenzener Chaussee verletzt worden.

Eine 55-Jährige war mit ihrem VW rückwärts aus einer Parklücke gefahren und hatte den auf der Zufahrtsstraße rollenden Kradfahrer übersehen. Der Mann konnte nicht mehr reagieren und fuhr auf den VW auf.

Leicht verletzt ins Krankenhaus

Der 39-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus Perleberg wurde er wieder entlassen.

Der Gesamtschaden wird mit 6000 Euro angegeben.

Von MAZ-online