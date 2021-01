Wittenberge

Es waren Szenen wie aus einem Actionfilm, die sich vor knapp zwei Wochen in Wittenberge abspielten. Eine wilde Verfolgungsjagd, die durch die Wittenberger Innenstadt führte, endete nur wenig später in einem schweren Verkehrsunfall und einer Festnahme. Der Autofahrer ließ sich durch den Zusammenstoß mit einem Polizeiauto aber nicht abschrecken und ergriff die Flucht. Im Kofferraum seines Wagen saß die ganze Zeit ein kleiner Dackel.

Dackel wurde von der SOS Hundehilfe Prignitz aufgenommen

Sichtlich erschrocken und verängstigt wurde er aus seiner misslichen Lage befreit. Wenig später kam das Tier in die Obhut einer Tierauffangstation. Noch am Abend teilten die zuständigen Tierschützer auf Facebook mit, dem kleinen Kerl geht es gut. Der Dackel heißt Willi und war scheinbar auch den Polizisten bereits bekannt. Zwei Tage war das Tier in der Auffangstation. Danach konnten ihn seine Besitzer wieder abholen. Jetzt herrscht ein großes Unverständnis bei den Tierschützern.

„Wir hätten den Dackel von unserer Seite aus nicht zurückgegeben“, erklärt Cornelia Grothe von der SOS Hundehilfe. Doch ihr waren die Hände gebunden. Was mit dem kleinen Kerl jetzt passiert, weiß sie nicht. „Ich hoffe aber, es geht ihm jetzt gut.“ An dem Abend, an dem sie nach Wittenberge fuhr, um den Vierbeiner abzuholen, erinnert sie sich noch ganz genau. Die Polizei forderte sie an.

Zwei Tage blieb der Dackel bei den Prignitzer Tierschützern

„Es ist nicht mit Worten zu beschreiben, was der kleine Hund an diesen Abend miterleben musste“, versucht Cornelia Grothe das Erlebte zu umschreiben, „zum Glück ist nicht all zu viel passiert.“ Dennoch war das Tier stark traumatisiert. Ob er jemals wieder in ein Auto einsteigt, kann aktuell nicht gesagt werden.

In den zwei Tagen wurde das Tier liebevoll umsorgt. Erst einmal sollte sich der kleine Dackel erholen. Das machte er auch sichtlich, ganz zur Freude der Tierpfleger. Sein Zuhause auf Zeit hatte er sehr gut angenommen. Für die Tierschützer war klar: In die Hände seines Besitzers kommt er so schnell nicht mehr. Doch es kam anders. Dennoch zeigt die Tierschützerin Einsicht: „Ich muss mich an meine Vorgaben halten und das mache ich auch in diesem Fall.“

Laut Aussage von Cornelia Grothe war der Halter bereits bekannt. Doch gegen geltende Gesetzte habe er mit der Aktion nicht verstoßen. Lediglich eine Anzeige bekommt er, weil er seine Ladung nicht richtig gesichert hatte. Auf MAZ-Nachfrage erklärt Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord, den Sachverhalt genauer: „Bei uns ist der Fahrer wegen seiner Straftat aufgefallen und nicht, weil er sein Tier gequält hatte“, sagt sie.

Solche Anzeigen werden beim zuständigen Ordnungsamt gemacht und nicht bei der Polizei. Von der Polizei kann er lediglich belangt werden, weil er seine Ladung nicht sachgemäß im Kofferraum gesichert hat. „Hunde gelten in Deutschland als Sache“, sagt Dörte Röhrs. Somit müssen sie im Auto etwa wie jede andere Ladung ordnungsgemäß befestigt werden.

Das kann mithilfe einer Vorrichtung wie zum Beispiel einer Box erfolgen. Eine weitere Möglichkeit ist es, den Hund anzuschnallen mit einem Geschirr. Auf den Schoss des Fahrers oder des Beifahrers darf er während der Fahrt nicht sitzen. Dann kann der Fahrzeughalter dafür belangt werden. Bei einer Kollision oder einem starken Bremsmanöver darf der Hund nicht durch die Gegend fliegen – auch nicht in einem Kofferraum.

Tierheim ist wegen Corona geschlossen

Für den Rest, sei es eine Ruhestörung durch den Vierbeiner oder eine nicht artgerechte Haltung, sein das Ordnungsamt zuständig. Das Zustände Veterinäramt kann ebenfalls bei Fragen helfen. Cornelia Grothe kennt Fälle wie den des Dackels zur Genüge. „Es sind eigentlich zu viele“, sagt sie.

Doch egal wie die Umstände sind, sie und ihr Team der SOS Hundehilfe versuchen auch weiterhin jedem Tier zu helfen, wenn es Hilfe benötigt. Aktuell ist das Tierheim wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Doch die Helfer sind rund um die Uhr unter ihrer Notfallnummer erreichbar. Und neue Fälle hatten sie in den letzten Tagen wieder genügend, heißt es von Cornelia Grothe.

