Seit dem Jahr 2006 gibt es Ausstellungen im Singer-Uhrenturm im Gewerbepark Veritas, dem ehemaligen Nähmaschinenwerk Wittenberge. Jetzt ist einer der etlichen Räume neu gestaltet worden. Die Ausstellung zeigt die Geschichte des Uhrenturms selbst und kann nun besichtigt werden.

Birka Stövesandt erklärte Details zur neuen Ausstellung. Quelle: Jens Wegner

„Die ’Lebenshilfe’ hat uns eine neue Sitzgruppe gebaut. Sie ist massiv und kann nicht so schnell weggetragen werden”, freute sich Birka Stövesandt, Leiterin des Wittenberger Stadtmuseums „Alte Burg”, am Fuße des Uhrenturms. Sie beobachtete, dass viele Touristen ähnliche Sitzmöglichkeiten nutzten, um sich auszuruhen. Die Ausstellungen im Uhrenturm werden regelmäßig neu gestaltet und aktualisiert.

Uhrenzeiger in originaler Nachbildung

Der Pensionär Henry Strutz ist ehrenamtlicher Mitarbeiter des Wittenberger Museums. 30 Jahre lang arbeitete er als Verantwortlicher für die Erzeugnisentwicklung im Nähmaschinenwerk. „Er trug ein Großteil der Materialien für die neue Ausstellung über den Uhrenturm, der eigentlich ein Wasserturm ist, zusammen. Wir haben auch viele Ideen von Besuchern und Touristen mit aufgenommen”, sagte Birka Stövesandt.

Highlight der Ausstellung ist ein Modell des großen Zeigers der Turmuhr in Holz. Strutz besorgte die Zeichnungen dazu. Dieter Blässing fertigte die Modellzeichnungen an und baute den Zeiger der Uhr aus Holz in Originalgröße nach. So können sich die Besucher ein Bild von dessen Ausmaße machen. Der Zeiger ist 3,3 Meter lang. Der originale Zeiger aus Metall wiegt rund 200 Kilogramm. Der Durchmesser des Zifferblattes beträgt 7,3 Meter.

Auch ein Trinkwasserbehälter befindet sich im Turm

„Der Uhrenturm hat große Ähnlichkeit mit anderen Häusern daneben. Er wurde errichtet, um den Brandschutz für den Betrieb zu sichern. Ganz oben im Turm befindet sich ein Kessel, der 385 Kubikmeter Löschwasser fasst. Die Versicherungspolice für die Werksgebäude war deshalb nicht so teuer”, berichtete Henry Strutz. Im siebten Obergeschoß befindet sich außerdem ein Trinkwasserbehälter mit 76 Kubikmeter Fassungsvermögen. Singer wollte, dass der Betrieb autark läuft. Auch das Abwasser wurde im Werk aufbereitet. Durch die Höhe des Behälters wurde ein hoher Druck erzeugt, mit dem die Betriebsfeuerwehr arbeiten konnte.

Der erste Spatenstich für den Turmbau erfolgte im März 1928. Beim Ausheben der 3,2 Meter tiefen Baugrube wurde etwa 100 menschliche Skelette gefunden. Spezialisten der Universität Berlin stellten fest, dass es sich um eine mittelalterliche Begräbnisstätte handelte. Nach 14 Monaten Bauzeit wurde der Turm im Mai 1929 fertiggestellt. „Im Treppenhaus waren Toiletten eingebaut. Da sind jetzt Ausstellungen drin. Früher gab es im Turm auch einen Aufzug, der nur für Lasten bestimmt war. Die Uhr im Turm war nur ein Prestigeobjekt für Singer”, berichtete Strutz.

Turmarchitektur war vom „Neuen Bauen“ beeinflusst

„Der Turm ist im Stile des Expressionismus gebaut – sehr modern gestaltet, für damalige Verhältnisse sehr nüchtern und gerade”, ergänzte die Museumsleiterin. Der Jude Felix Daniel Ascher war der Architekt des Turms. Er war beeinflusst durch den Expressionismus und das „Neue Bauen”. Der Turm steht unter Denkmalschutz. Das Gelb in dem er heute gestrichen ist entspricht nicht der original Farbgebung, so Stövesandt.

Henry Strutz vor dem Nachbau eines Uhrenzeigers. Quelle: Jens Wegner

Zu DDR-Zeiten durfte der Turm nicht von allen Mitarbeitern betreten werden, weil dort Material und Ausrüstung für die Zivilverteidigung gelagert war. So herrschte großes Interesse bei den Arbeitern, nach der Wende den Turm zu betreten und von innen in Augenschein zu nehmen, erinnerte sie sich. „Bis in die 1980er Jahre stand der Turm allein. Beim Bau des Hochregallagers am Turm wurden zuerst die Regale gebaut und drum herum die Halle”, erinnerte sich Henry Strutz.

Auf zwölf Folien sind die bebilderte Geschichte und die Nutzung des Turms nachzulesen. Daneben gibt es eine Tafel auf dem Zeitzeugen zu Wort kommen. Es sind Berichte über den Einsatz von Fremdarbeitern in den Jahren 1939 bis 1945. Freitags und sonnabends von 14 bis 16 Uhr ist der Turm zur Besichtigung geöffnet. „Wir überlegen derzeit, die Zeiten zu verändern”, so Stövesandt. Das hänge aber auch von der aktuellen Situation durch Corona ab.

Von Jens Wegner