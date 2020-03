Wittenberge

In diesem Jahr soll es in Wittenberge vier verkaufsoffene Sonntage geben. Das hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Geschäfte dürfen aus Anlass von besonderen Ereignissen im Jahr 2020 jeweils in der Zeit von 13 bis 20 Uhr wie folgt öffnen: am 5. April zum Frühlingserwachen, am 4. Oktober zum Apfelmarkt, am 8. November zum Lichtersonntag sowie am 13. Dezember zum Weihnachtsmarkt. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Von MAZonline